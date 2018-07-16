Поклонники Галкина и Пугачевой раскритиковали еду, которой питается звездная семья

Публика не понимает любовь артистов и их детей к колбасе и сосискам.

Известный телеведущий Максим Галкин периодически радует поклонников не только забавными видео о своих близких, но и показывает, как живет и чем питается его семья. Правда, почти каждый ролик о завтраках, обедах или ужинах вызывает множество споров. Публика недоумевает — почему Максим Галкин и Алла Пугачева , которые могут позволить себе любую, а главное, здоровую еду, часто делают выбор в пользу вредной и даже невкусной пищи, да еще и кормят ей своих детей.

Всем приятного аппетита!

— подписал новый ролик Максим Галкин.

В нем его сын Гарри ест булгур с колбасой, дочь Лиза обедает перловкой, а сам Максим предпочел суп со шпинатом.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

15 Июл 2018 в 4:04 PDT «Что вы кушаете? У вас денег не хватает на нормальную еду?», «Я удивлена. Звездная семья, богатая, успешная, и так простенько питаются?», «Я в детстве даже в голодные 90-е перловку не ела. А они богатые и знаменитые этим детей кормят. И постоянно колбаса. Что, на мясо денег нет? Жесть!», «А как насчет фруктов? Утро должно начинаться с сезонных фруктов. Особенно для детей, да и вам бы не мешало…», «Зачем такой едой детей кормить? Ужас какой», — комментируют подписчики. Некоторые, правда, попытались защитить своих кумиров: «Молодцы Алла и Максим! Не понимаю людей, а что, дети должны лобстеров с черной икрой каждый день есть?☺️Все просто, без излишеств!», «А мне нравится простота семьи Галкиных. Очень люблю их», «Прелесть. Семейный ужин. Без выкрутасов. Обычная семья. Употребляют правильное питание. И очень ничего. А вам, злюки, какое дело?».

Кстати, в октябре прошлого года Максим Галкин уже показывал, как его дети едят сосиски. Тогда подписчики тоже возмутились, что телеведущий позволяет Гарри и Лизе есть такую нездоровую пищу. Но, кажется, телеведущий не стал прислушиваться к данным рекомендациям. Чуть позже, в июне, он снова показал Гарри, уплетающего сосиски, вызвав новую волну критики в свой адрес.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

31 Дек 2017 в 1:48 PST Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто демонстрируя ролики о своей семье. Он то рассказывает, как эмоционально его дочь Лиза отрегировала на осьминога, то показывает, как девочка командует братом Гарри, заботясь о муравьях, то просто делится видео и фото из моря и бассейна.. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.

Фото: @maxgalkinru

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«ВКонтакте» и «Одноклассниках»!