Потрясающий рассказ мамы близнецов о нелегких родительских буднях

У нас в ассортименте был один кот, муж, я и два младенца, строго следящих за тем, чтобы не спать одновременно. Дедушки с бабушками интересовались нашей жизнью так же, как я интересуюсь жизнью кольчатых червей. Если и приходили, то посмотреть через стекло с табличкой «Это ваши дети».

Однажды дети сбились и заснули одновременно, мы через «камень-ножницы-бумага» определили кто идет спать, а кто жарить картошку. Разбудили соседи, у вас, говорят, дым из кухни валит.

Как-то я застряла в лифте, вызвала лифтера и попросила прийти вызволять меня попозже, мне надо выспаться. Еще однажды я проснулась, посмотрела на мужа и спросила: «Ты кто? ».

От недосыпа, я постоянно забывала, что хотела сделать. И тогда я решила с утра написать себе на бумажке важные дела. Естественно я тут же забыла куда положила бумажку и что там написала. Весь день у меня крутилось в голове, что я забыла сделать что-то важное. Поздно вечером нашла под подушкой ту записку. Там было написано: «Сходить в туалет». Встала и пошла.

Чтобы не перепутать кого из детей я кормила, а кого еще нет, я стала помечать их зеленкой. Вскоре я стала помечать зеленкой и кота, потому что он тоже научился у детей все время орать и ни хрена не объяснять по какому поводу. Когда уже два раза за день помеченный кот впился с воплем мне в ноги, я пошла ткнуть его мордой в корм. В миске была насыпана сырая гречка.

Однажды на автомате я так пометила мужа, когда тот доедал свой бутерброд. Пошел на работу как индус, с точкой между глаз.

У Спока в книге есть картинка «Как одновременно кормить близнецов». Там была нарисована женщина с младенцем в каждой руке. Голова ребенка лежала у нее на ладони и сосала грудь, весь остальной ребенок и рука женщины уходили куда-то за спину. Я даже потренировалась на двух пятилитровых канистрах воды. Канистры упорно отказывались так жрать. Кормила детей по-очереди.

У того же Спока муж прочитал на свою голову, что мальчики близнецы чаще других становятся геями. Успокоился только, когда в 4 классе увидел, как сын за 10 минут признался в любви двум девочкам.

Еще как-то вычитали, что очень важно, как ребенок во сне держит кулачки, где лежит большой палец — сверху или внутри кулачка. Оказывается, есть большая разница и от этого что-то зависит (не помню уже что, но что-то, может быть даже вся жизнь). Мы, роняя тапки, бросились смотреть на детей. Дети спали, сложив все 4 кулачка в фиги.

Когда подруга родила третьего ребенка с небольшим перерывом между первым и вторым, да плюс собака, то на мой вопрос: «Как ты все успеваешь? » ответила: «Когда у тебя один ребенок и собака взяла его соску, то ты отбираешь соску, промываешь ее в трех водах, потом два часа кипятишь и возвращаешь ребенку. Когда у тебя два ребенка и собака взяла соску, то ты отбираешь соску, облизываешь ее и возвращаешь ребенку. Когда у тебя трое детей и собака взяла соску, то это проблема ребенка, как отнять ее обратно.