Отец, едва сдерживал слезы, когда он не смог купить продукты для жены и ребенка.

Служить в Вооруженных Силах — это очень не легкая работа. Большинство молодых мужчин и женщин, которые присоединяются к вооруженным силам страны, делают это из-за их любви к нашей Родине. Но, когда они возвращаются с войны за океаном, как ветераны, то не всегда получают справедливое отношение со стороны общественности. И хотя они не рассчитывают на бесплатное питание или какие-то другие привилегии, я всегда считала, что было бы справедливо, если бы люди помогали им, когда они нуждались в их помощи. Например, два дня назад я была в продуктовом магазине. Там был военный ветеран, который разговаривал с кассиром. Из их беседы я поняла, что он пытался найти постоянную работу, и он спрашивал, не требуется ли в магазине рабочие. После возвращения с войны, ему попадались только мелкие подработки, но этого было недостаточно, чтобы прокормить своего ребенка и жену. Кроме того я увидела в его корзинке памперсы и детское питание. Как женщина, у которой есть дети, я знаю, как дорого растить ребенка в наши дни, и его взгляд просто поник, когда кассир сказал ему общую сумму. Когда его кредитная карта была отклонена, женщина передо мной, которая, как оказалось, слушала их истории так же, как и я, немедленно предложила кассиру свою собственную кредитную карту, чтобы заплатить за парня. Она рассказала, что ее муж тоже военный ветеран, и она имеет представление о том, какого им, когда они только возвращаются домой. Эта ситуация довела меня до слез. Солдат предложил убрать некоторые товары из корзинки, но она настояла на том, чтобы он все оставил и она в любом случае оплатит счет. Я была вдохновлена ее поступком, и я рассказываю Вам о том, что я видела, чтобы Вы тоже могли почувствовать вдохновение, сделать то, что сделала она. Давайте поддержим тех, кто нуждается.