Одинокая мама была оскорблена, когда ее дети опозорили ее перед всей церковью.

Когда мой муж спокойно сообщил, что, после одиннадцати лет брака, он подал на развод и собрался уезжать, моя первая мысль была о моих детях. Моему сыну было всего пять лет, а дочери — четыре. Я старалась держаться после развода и обеспечить им чувство «семьи». Я хотела сохранить наш дом и научить их морали и ценностям, которые я знала, понадобятся им в жизни.

Так что каждое воскресенье мы посещали церковь. В течении недели, я помогала им с домашней работой, и мы часто обсуждали, почему важно делать правильные вещи. Это занимало время и энергию, которых у меня и так почти не было, но это был важный вклад в их развитие.

Однажды на День Матери, два года спустя после развода, мы пошли в церковь, и я заметила, что по обе стороны от алтаря стояли повозки с красивыми цветами в маленьких горшках. Во время службы пастор сказал нам, что он думает, что материнство — одна из самых сложных профессий в жизни, и заслуживает признание и вознаграждение. Затем он попросил каждого ребенка выйти вперед, выбрать красивый цветок и преподнести его своей матери в качестве символа того, насколько они любят и ценят их. Мои сын и дочь, взявшись за руки, пошли по проходу с другими детьми. Вместе они начали выбирать цветок для меня. Мы, безусловно, пережили трудные времена, и эта небольшая благодарность именно то, что мне было нужно. Я посмотрела на красивые бегонии, золотые бархатцы и фиолетовые анютины глазки, и начала планировать, где я могу посадить цветы, которые они выберут для меня, ибо они принесут мне самые прекрасные цветы, чтобы показать свою любовь.

Мои дети отнеслись к выбору очень серьезно, и осмотрели каждый горшок. И вот когда уже все дети вернулись на свои места, и вручили своим матерям красивые цветы, мои дети по-прежнему делали выбор. Наконец, с радостным возгласом, они сделали свой выбор из задней части одной из повозок. С улыбками, которые освещали их лица, они гордо последовали ко мне и представили свой подарок, которые они выбрали в качестве благодарности на День Матери.

Я в изумлении смотрела на чахлое и поломанное растение, которое преподнесли мне дети. Пристыженная, я приняла у них горшок. Они, очевидно, выбрали самое маленькое и больное растение и оно даже не цвело. Глядя на их улыбающиеся лица, я видела их гордость за свой выбор, и зная, как долго они выбирали это растение, я улыбнулась и приняла подарок.

Но тогда я спросила: «Почему из всех этих прекрасных цветов, они выбрали именно это растение, чтобы подарить мне?»

С большой гордостью, мой сын сказал: «Потому что оно нуждается в тебе, мама!» Слезы потекли по моему лицу, и я обняла обоих детей. Они просто подарили мне лучший подарок на День Матери, который я только могла себе представить. Мои труды и жертвы были не напрасны — они вырастут прекрасными людьми!