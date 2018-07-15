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Ей позвонили из приюта и попросили взять четырех девочек. Но они никогда не думали, что вскоре она сделает это!
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Ей позвонили из приюта и попросили взять четырех девочек. Но они никогда не думали, что вскоре она сделает это! 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Поздним вечером Лейси Данкин ответила на телефонный звонок. «Мне сказали, что требуется срочное размещение четырех сестер в возрасте от 5 лет до 1.1 года. Я только проснулась, но я сказала „Да“.»
Когда на следующее утро Данкин готовила завтрак, Софья, старшая девочка сказала очень приятные слова. «Я готовила завтрак для детей, а старшая девочка спросила меня, если бы у меня были дочери, то могла бы она быть моей дочерью? Это тронуло меня до глубины души. Она спросила меня, как она может обращаться ко мне и я сказал ей: „Меня зовут Лейси, а ты можешь называть меня как угодно. “ Когда я забирала ее со школы, то она представила меня, как свою маму!»
Данкин позже узнала, что у девочек был еще один брат — Леа, который совсем недавно родился. После девяти месяцев, девочки вернулись к своей родной матери. Данкин отметила: «Я пыталась сохранить веру, что они будут в конечном итоге, со мной, потому что они заняли прочное место в моем сердце».
Месяц спустя, Данкин получила еще один звонок, на этот раз от матери девочек. «Она позвонила мне и спросила, могу ли я взять всех пятерых. Я сразу сказала „Да“.»
В июле 2013 года усыновление было завершено. «Они спросили меня, была ли я уверена, что они останутся со мной. Я успокоила их, потому что теперь они стали моими детьми и теперь они дома навсегда». Но вскоре их ожидала еще одна неожиданность, горе-мать в сентябре родила еще одну девочку Сесилию. Данкин, без единого сомнения тоже приняла эту девочку.
«Я хочу, чтобы люди знали, что приемные дети — это не плохо, они не ущербные. Это абсолютно нормальные дети, которые мечтают и нуждаются в любящем доме.»
Карельские вести: последние новости
Отец, едва сдерживал слезы, когда он не смог купить продукты для жены и ребенка. Но никогда не ожидал, что произойдет это! Одинокая мама была оскорблена, когда ее дети опозорили ее перед всей церковью. Но у нее не было слов, когда ее сын сказал ей это! Она спросила своего младшего брата, о девушке, которую он привел домой. Но была ошеломлена, когда он рассказал ей это!
Женский форум
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