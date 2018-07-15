Ей позвонили из приюта и попросили взять четырех девочек. Но они никогда не думали, что вскоре она сделает это!

Поздним вечером Лейси Данкин ответила на телефонный звонок. «Мне сказали, что требуется срочное размещение четырех сестер в возрасте от 5 лет до 1.1 года. Я только проснулась, но я сказала „Да“.»

Когда на следующее утро Данкин готовила завтрак, Софья, старшая девочка сказала очень приятные слова. «Я готовила завтрак для детей, а старшая девочка спросила меня, если бы у меня были дочери, то могла бы она быть моей дочерью? Это тронуло меня до глубины души. Она спросила меня, как она может обращаться ко мне и я сказал ей: „Меня зовут Лейси, а ты можешь называть меня как угодно. “ Когда я забирала ее со школы, то она представила меня, как свою маму!»

Данкин позже узнала, что у девочек был еще один брат — Леа, который совсем недавно родился. После девяти месяцев, девочки вернулись к своей родной матери. Данкин отметила: «Я пыталась сохранить веру, что они будут в конечном итоге, со мной, потому что они заняли прочное место в моем сердце».

Месяц спустя, Данкин получила еще один звонок, на этот раз от матери девочек. «Она позвонила мне и спросила, могу ли я взять всех пятерых. Я сразу сказала „Да“.»

В июле 2013 года усыновление было завершено. «Они спросили меня, была ли я уверена, что они останутся со мной. Я успокоила их, потому что теперь они стали моими детьми и теперь они дома навсегда». Но вскоре их ожидала еще одна неожиданность, горе-мать в сентябре родила еще одну девочку Сесилию. Данкин, без единого сомнения тоже приняла эту девочку.

«Я хочу, чтобы люди знали, что приемные дети — это не плохо, они не ущербные. Это абсолютно нормальные дети, которые мечтают и нуждаются в любящем доме.»