Прогулка босиком по песку в Ливадии надолго запомнится приморцам

Маленький ребенок пострадал в результате прогулки босиком по песку на одном из пляжей в Ливадии, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали очевидцы, все произошло на втором пляже в минувшие выходные.

«Люди шашлычки пожарили, высыпали раскаленные угли в белоснежный песочек и засыпали, чтобы незаметно было. Ребенок (4-летняя девочка) бежал и влез ножкой в этот «сюрприз». Итог — ожог стопы второй степени. Было это на втором пляже. Компания на двух Nissan Tiida с палатками. В такой ситуации может оказаться каждый, будьте осторожнее!", — написали свидетели происшествия в соцсетях.

Похожий случай произошел на Шаморе в прошлом году. Молодая мама приехала на пляж, чтобы отдохнуть со своим маленьким ребенком. Мальчик решил прогуляться по песку босиком и в какой-то момент завопил от боли, схватившись за пятки. Девушка раскопала песок и обнаружила там тлеющие угли.

«У сына очень сильные ожоги стоп. Не знаю, что в голове у людей, которые делают такие вещи», — написала мама ребенка.