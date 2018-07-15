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Прогулка босиком по песку в Ливадии надолго запомнится приморцам
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Прогулка босиком по песку в Ливадии надолго запомнится приморцам 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Маленький ребенок пострадал в результате прогулки босиком по песку на одном из пляжей в Ливадии, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали очевидцы, все произошло на втором пляже в минувшие выходные.
«Люди шашлычки пожарили, высыпали раскаленные угли в белоснежный песочек и засыпали, чтобы незаметно было. Ребенок (4-летняя девочка) бежал и влез ножкой в этот «сюрприз». Итог — ожог стопы второй степени. Было это на втором пляже. Компания на двух Nissan Tiida с палатками. В такой ситуации может оказаться каждый, будьте осторожнее!", — написали свидетели происшествия в соцсетях.
Похожий случай произошел на Шаморе в прошлом году. Молодая мама приехала на пляж, чтобы отдохнуть со своим маленьким ребенком. Мальчик решил прогуляться по песку босиком и в какой-то момент завопил от боли, схватившись за пятки. Девушка раскопала песок и обнаружила там тлеющие угли.
«У сына очень сильные ожоги стоп. Не знаю, что в голове у людей, которые делают такие вещи», — написала мама ребенка.
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