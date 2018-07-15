Безутешные родители: российские звезды, потерявшие своих детей

Жизнь знаменитостей не защищена от потерь простых обывателей, и они тоже могут пострадать от страшных ситуаций, таких, как потеря ребенка. Эти российские звезды являются безутешными родителями, которым приходится на публике скрывать собственную боль.

Актриса лишилась дочери Анны-Марии, когда той было всего 8 месяцев, а скончался ребенок из-за острой вирусной инфекции. Вскоре последовал развод с Сергеем Мамонтовым , а Елена Захарова долгое время оплакивала наследницу. В 2017 году у 42-летней знаменитости снова произошло пополнение в семье, и на этот раз она тоже родила девочку. Дмитрий Певцов

Будучи студентом, актер жил в союзе браке с Ларисой Блажко, но вскоре семейная жизнь ему наскучила и он решил уйти из семьи, считая ребенка чужим. Лишь супруга Ольга Дроздова решила настоять на общении мужа с Даниилом Певцовым , благодаря чему у них сложились теплые отношения. В 2012 молодой человек неудачно потянулся на перилах балкона и рухнул вниз, а его смерть оказалось очень трудно принять отцу. Александр Домогаров

В возрасте 23 лет сын актера Дмитрий скончался из-за наезда авто на пешеходов, стоявших на тротуаре. Из-за столкновения парень сильно ударился головой, в результате чего скончался в больнице. До утраты Домогаров мало общался с отпрыском, а после потери осознал, сколько времени потратил впустую. Валентин Гафт

Он ушел из семьи из-за деспотичного характера жены, оставив дочь на ее воспитание. В возрасте 29 лет Ольга Елисеева повесилась в квартире, где жила с матерью, в чем актер винит себя. Гафт отметил, что сводил общение с дочерью до того уровня, который позволял ему не встречаться с бывшей супругой, а Ольга Елисеева в это время терпела тотальный контроль в семье. Нонна Мордюкова

Актриса и Вячеслав Тихонов развелись, когда их сыну исполнилось 13 лет, после чего они оба уделяли Владимиру мало внимания. Будучи студентом, он пристрастился к спиртному и наркотикам, скончавшись в 1990 по причине сердечной недостаточности. Звездные родители обвинили в смерти ребенка себя, а актер и вовсе свел до минимума свое общение с посторонними. Ирина Безрукова

В браке актрисы с Игорем Ливановым родился сын Андрей, который ушел из жизни в 2015 из-за падения в ванной. Он случайно поскользнулся и ударился головой, после чего смерть наступила мгновенно. В тот период его мать и Сергей Безруков находились на гастролях в Иркутске. Они обеспокились, когда сутки не могли дозвониться сыну. В итоге сотрудники МЧС вместе с полицией и подругой Ирины вскрыли квартиру, обнаружив труп молодого человека. Владимир Кузьмин