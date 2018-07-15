Работа педагога: не только обучать, но и воспитывать

Какое место должны занимать учителя и родители в воспитании детей? За кем определяется первостепенная роль?

Вопрос о воспитании детей оставался актуальным во все времена. Полного представления о том, как привить ребенку положительные человеческие качества и вырастить его полноценным членом общества, нет ни у кого, что совсем не говорит об отсутствии проблемы. В этом случае возникает вопрос, кто именно должен этим заниматься.

Многие педагоги сетуют: школьник ведет себя плохо и получает неудовлетворительные оценки по вине родителей, которые не уделяют должного внимания воспитанию своего ребенка. Они уверены, что школа — это место, где ребенок получает знания по предметным областям, а не воспитывает личностные качества.

В свою очередь, родители перекладывают ответственность на учителей, рассматривая школу, как место, где их ребенок должен получить все необходимое для взрослой жизни — знания о том, как устроен мир, и о том, как быть хорошим человеком. Таким образом, дети предоставляются сами себе и моделируют поведение, руководствуясь отношением взрослых к ним.

Какое же место должны занимать учителя и родители в воспитании детей? За кем определяется первостепенная роль?

Почему возник вопрос о том, кто должен воспитывать?

В советской школе неотъемлемой частью обучения было нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание. Школа воспитала несколько поколений взрослых, которые и сейчас уверены в том, что образование и воспитание — взаимосвязанные направления развития личности. В связи с этим многие родители думают, что именно на учителей должна быть возложена ответственность по привитию детям человеческих качеств.

Еще одним фактором перекладывания собственной ответственности на учителей выступает отсутствие времени и нежелание быть вовлеченным в процесс воспитания. Родители, находящиеся все время на работе, уставшие и поздно возвращающиеся домой, думают, что все необходимое их ребенок получает в школе, в то время как учителя полностью снимают с себя ответственность за него по окончанию уроков. В результате и те и другие удивляются, почему ребенок растет таким прагматиком, эгоистом и просто неуправляемый.

Современная российская школа все увереннее присваивает себе роль исключительно учителя, а не воспитателя. Во многом это обусловлено увеличившейся учебной нагрузкой, техническим прогрессом и огромным потоком информации. Также отмечается изменение приоритетов общества, взявшего за основу капиталистические ценности.

За последние несколько десятилетий учебный план существенно преобразился, появились новые инструменты обучения, предметы и формы. Увеличенная нагрузка иногда не оставляет времени на проведение воспитательных работ, а, если оно и есть, то этот аспект часто сводится к простой формальности.

Не менее значимым фактором в вопросе воспитания детей в школе выступает борьба за права ребенка. В этом плане возможности учителей существенно ограничиваются, и нередко они не имеют права критиковать неприемлемое поведение детей, рискуя получить выговор, поэтому все чаще стараются избегать воспитательных работ.

Кроме того, многие эксперты отмечают негативное влияние сокращения часов на историю, литературу. Ранее уроки литературы позволяли воспитывать в детях положительные качества на примере персонажей из известных литературных произведений, но сейчас многие из них исключены из учебной программы или даются в сжатой форме.

Участие педагогов в воспитании детей

Согласно последним данным социологических опросов одним из лучших способов воспитания в учебном заведении являются экскурсии. Среди прочих общешкольных традиционных мероприятий 78% родителей отмечают, что они максимально способствуют воспитательному процессу. С ними согласны и учителя.

На втором месте стоят встречи с интересными людьми (42,7%), за ними спортивные соревнования (39,4%), праздничные утренники и встречи с ветеранами (по 31%). Не менее важное значение занимают походы в музеи и театры (40,4%).

При наличии таких мероприятий в достаточном количестве у детей появляется возможность глубже познавать мир, расширять границы познания, получать культурное и нравственное воспитание в более интересной форме, нежели простые классные часы.

Помимо необходимости выделения большего количества часов на проведение воспитательных работ, отмечается необходимость привлечения в школы специалистов, в обязанности которых входило бы исключительно воспитание, а также повышение статуса учителя в обществе.

Взаимодействие между школой и семьей

В первую очередь, и родители, и педагоги должны полностью осознавать свою роль в воспитании ребенка, поскольку они проводят с ним практически одинаковое количество времени. Независимо от степени загруженности и тех и других, нужно уметь выстраивать свою линию поведения таким образом, чтобы дети видели участие взрослых в их жизни и могли брать с них пример.

Вовлеченность в воспитательный процесс обеих сторон очень важна. Ведь даже если ребенку и расскажут в школе, как правильно нужно себя вести, демонстрируемая в его семье модель поведения все равно будет доминировать. А значит, несмотря на все усилия учителей школьник будет вести себя так, как принято в его семье. То есть, ответственность за формирование нравственных основ личности ребенка лежит полностью на родителях.

Однако и роль учителя в школе не должна ограничиваться одним лишь обучением. Ему необходимо стать наставником, научиться понимать ребенка и стремиться оказать помощь в сложной ситуации. Хотя сегодняшняя система образования не позволяет педагогам явно выражать крайнее недовольство поведением школьника, это не означает, что они могут опускать руки. Нужно просто уметь договариваться и находить индивидуальный подход.

Ни изменившиеся ценности, ни преобразование системы обучения не отменяют того факта, что ребенок — маленькая личность со своими взглядами, убеждениями, приоритетами. И чтобы направить его на правильный путь совсем не обязательно ругать, унижать или наказывать. Нужно воспользоваться мудростью и знаниями, и стать для него другом и авторитетом, демонстрируя доброжелательность, отзывчивость, честность… И тогда, скорее всего, ребенок станет более внимательным к тому, что ему говорят, и захочет ответить взаимностью.