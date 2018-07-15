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Светлана Лобода озвучила имя младшей дочери
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Светлана Лобода озвучила имя младшей дочери 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Личное дело
Лобода Светлана Сергеевна (LOBODA) Светлана Лобода — украинская певица, популярная и в России. Получила известность как солистка группы «ВИА Гра». Сейчас выступает сольно. Телеведущая, модельер, филантроп. «Мою младшую дочь зовут Тильда», — призналась Светлана Лобода. А вот о том, кто является отцом девочки, артистка по-прежнему умалчивает. В секрете его имя хранят и близкие родственники певицы. Отец Лободы уворачивался от вопросов журналистов, и ему это удавалось. «Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже, — говорил Сергей Васильевич. –Мы счастливы, да и дочь давно хоте ла еще одного ребенка. Внучка Евангелина — ей скоро будет 7 лет — у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю. Она трудоголик, ей нужно что-то делать — выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем — и нянчить, и гулять. Тем более опыт уже есть».
Напомним, Светлана Лобода стала мамой во второй раз в мае этого года. Артистка рожала в США, а уже через три недели прилетела в Россию, где блистала на церемонии вручения музыкальной премии в облегающем наряде.
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