Партнерские роды: звезды, разрешившие своим мужчинам присутствовать в самый ответственный момент

Эти звезды не побоялись пустить мужчин в родильную палату в самый ответственный момент появления на свет их общих детей. Некоторые уверяют, что супруги очень им помогли во время родов, а другие напротив больше переживали за мужчин, для которых подобное зрелище может стать шоком.

Виктория и Антон Макарские

Антон и Виктория Макарские мечтали о ребенке целых тринадцать лет, но ничего не получалось. Когда Макарская наконец забеременела, было решено, что актер обязательно будет присутствовать на родах. Виктория уверяет, что Антон ни на секунду не отходил от нее на протяжении всего процесса появления их первенца на свет, а когда дочь родилась, взял ее на руки и долго никому не отдавал.

Ани Лорак, как и многие женщины, переживала о том, что партнерские роды — не лучшая идея для их семьи. Однако супруг певицы настоял на своем, и в итоге она согласилась. Больше всего Мурат был счастлив от того, что первым взял новорожденную дочь Каролину на руки.

Галина Боб и Сергей Корягин были вместе во время рождения обоих их детей. «Мне кажется, мы вдвоем с Сергеем родили Леву — половину боли муж взял на себя», — поделилась актриса после появления на свет ее первенца.

Ксения Бородина поначалу была категорически против партнерских родов: «Я против таких экспериментов — дело абсолютно женское, мужчину пугать не стоит. Пусть лучше посидит с друзьями, со мной побудут подруги, подержат за руку. А вот как только рожу, любимый может со мной остаться». Однако позднее стало известно, что супруг телеведущей Курбан Омаров до последнего момента находился с ней во время родов и покинул палату только в самый ответственный момент.

Владимир Пресняков захотел быть вместе с супругой Натальей Подольской во время родов. Он первым взял сына Артемия на руки, а затем опубликовал очень трогательное фото с новорожденным малышом в Instagram, лаконично подписав снимок: «Наше счастье».

Полина и Дмитрий Дибровы

Дмитрий Дибров был с супругой Полиной, родившей ему троих сыновей, во время появления каждого малыша на свет. Телеведущий рассказал, что сам перерезал пуповину и никогда не забудет эти потрясающие ощущения.

Экс-участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер была счастлива решению мужа Михаила Уржумцева, который захотел быть в палате во время родов. «Я не просила мужа об этом понимая, что для многих мужчин это зрелище невыносимое. Но когда он сам заговорило семейных родах, согласилась, и ни минуты об этом не жалела. Когда наступает самый тяжелый момент, ничего не соображаешь от боли. Но чувствуешь тепло руки любимого человека — и сразу же становится легче», — рассказала она в одном из интервью.

Максим Виторган не просто присутствовал в родильной палате во время появления на свет сына Платона, но и руководил процессом, поддерживая супругу Ксению Собчак. Также к группе поддержки Ксении присоединилась ее мама Людмила Нарусова , заявившая, что после чувствовала себя так, будто сама второй раз родила.

Михаил Земцов присутствовал на родах дочери Клавдии и сам перерезал пуповину. Сильно разволноваться супруг Кристины не успел, так как длились роды всего полчаса. «Все проходило под моим чутким руководством. Рождение ребенка — настоящее испытание для отца, и Миша прошел его на „отлично“», — рассказала певица.

Тимати и Алена Шишкова

Тимати долгое время скрывал отношения с моделью Аленой Шишковой и тот факт, что она скоро родит ему первенца. Алена почти всю беременность провела с мамой рэпера в Доминиканской Республике, так что новость о рождении у музыканта ребенка стала шоком для его поклонников. Тимати лично присутствовал на родах, первым взял дочь Алису на руки и спустя несколько минут после ее появления на свет опубликовал совместное фото с ней в Instagram, гордо заявив, что теперь он папа.

_Фото: instagram, globallookpress, eastnews, starface _