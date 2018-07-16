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СМИ: В России могут упростить процедуру поиска детей по их смартфонам
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СМИ: В России могут упростить процедуру поиска детей по их смартфонам 

RT на русском 3 часа назад
В России планируется внести поправки в закон об оперативно-разыскной деятельности, для того чтобы разыскивающие детей полицейские могли оперативно получать данные геолокации с мобильных телефонов пропавших. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, пока, для того чтобы получить данные геолокации с девайсов пропавших детей, полицейским нужно решение суда, это затягивает поиски.
Процедуру предполагается упростить. Согласно предложенным изменениям, данные будут предоставляться по письменному согласию родителей с обязательным уведомлением суда.
Соответствующие поправки предлагает внести вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Как ожидается, документ будет внесён на рассмотрение нижней палаты 16 июля.
Ране сообщалось, что в Москве открылся всероссийский ситуационный центр по поиску пропавших детей.
RT на русском: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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