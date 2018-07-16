СМИ: В России могут упростить процедуру поиска детей по их смартфонам

В России планируется внести поправки в закон об оперативно-разыскной деятельности, для того чтобы разыскивающие детей полицейские могли оперативно получать данные геолокации с мобильных телефонов пропавших. Об этом пишет газета «Известия»

По данным издания, пока, для того чтобы получить данные геолокации с девайсов пропавших детей, полицейским нужно решение суда, это затягивает поиски.

Процедуру предполагается упростить. Согласно предложенным изменениям, данные будут предоставляться по письменному согласию родителей с обязательным уведомлением суда.

Соответствующие поправки предлагает внести вице-спикер Госдумы Ирина Яровая . Как ожидается, документ будет внесён на рассмотрение нижней палаты 16 июля.

Ране сообщалось, что в Москве открылся всероссийский ситуационный центр по поиску пропавших детей.