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Дима Билан рассказал, когда станет отцом
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Дима Билан рассказал, когда станет отцом 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Популярный певец Дима Билан, которому в этом году исполнится 37 лет, поделился с поклонниками мыслями об отцовстве. Как оказалось, у исполнителя есть четкий план на этот счет. Билан признался, что пока не готов воспитывать, но в то же время не стал ставить крест на роли родителя. По словам певца, дети могут появиться у него, но только как минимум через три года, пишет портал Дни.ру.
— Я не планирую детей! Хотя бы до 40 лет, но мог бы и уже был в шаге… — откровенно признался подопечный Яны Рудковской.
Певец объяснил, что еще сам не все «открыл в этой жизни» и не готов открывать никому «глаза на сложное». Помимо этого, Билан признался, что в детстве «назнался» ответственности за сестренку, и сейчас счастлив в «исследовании мира».
Подписчики Дмитрия его философии не оценили и набросились на певца с критикой.
— Самое главное от себя отталкиваешь… — Главное потом не пожалей, — заявили в сети.
Ранее Пятый канал рассказывал о серьезной болезни, которой страдает Билан.
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