Дима Билан рассказал, когда станет отцом

Популярный певец Дима Билан , которому в этом году исполнится 37 лет, поделился с поклонниками мыслями об отцовстве. Как оказалось, у исполнителя есть четкий план на этот счет. Билан признался, что пока не готов воспитывать, но в то же время не стал ставить крест на роли родителя. По словам певца, дети могут появиться у него, но только как минимум через три года, пишет портал Дни.ру.

— Я не планирую детей! Хотя бы до 40 лет, но мог бы и уже был в шаге… — откровенно признался подопечный Яны Рудковской

Певец объяснил, что еще сам не все «открыл в этой жизни» и не готов открывать никому «глаза на сложное». Помимо этого, Билан признался, что в детстве «назнался» ответственности за сестренку, и сейчас счастлив в «исследовании мира».

Подписчики Дмитрия его философии не оценили и набросились на певца с критикой.

— Самое главное от себя отталкиваешь… — Главное потом не пожалей, — заявили в сети.

Ранее Пятый канал рассказывал о серьезной болезни, которой страдает Билан.