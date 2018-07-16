13-летнего мальчика унесло течением во время купания в Алтайском крае 

13-летнего мальчика унесло течением во время купания в реке в Бийском районе, сообщает региональный следственный комитет.
Было установлено, что 12 июля в селе Малоугренево несколько детей без сопровождения родителей купались в реке Бия. Мальчик не справился с сильным течением и ушел под воду. Очевидцы случившего пытались его вытащить, но безуспешно.
Тело ребенка до сих пор не нашли. По факту ЧП проводится доследственная проверка.
Правоохранительные органы напоминают, что купаться разрешено только в отведенных для этого местах.