13-летнего мальчика унесло течением во время купания в Алтайском крае

13-летнего мальчика унесло течением во время купания в реке в Бийском районе, сообщает региональный следственный комитет

Было установлено, что 12 июля в селе Малоугренево несколько детей без сопровождения родителей купались в реке Бия. Мальчик не справился с сильным течением и ушел под воду. Очевидцы случившего пытались его вытащить, но безуспешно.

Тело ребенка до сих пор не нашли. По факту ЧП проводится доследственная проверка.