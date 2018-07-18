14-летний кузбассовец утонул в озере Кривое Алтайского края 

В Алтайском крае на озере Кривое утонул 14-летний подросток из Кемеровской области.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, мальчик отдыхал вместе с семьей в Завьяловском районе. Несчастный случай произошел 16 июля. Подросток купался один. В какой-то момент родители потеряли его из виду и тут же немедленно стали искать. Позже им удалось обнаружить ребенка в 15 м от берега. Приехавшие на место врачи констатировали смерть подростка.
По факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.