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14-летний кузбассовец утонул в озере Кривое Алтайского края
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14-летний кузбассовец утонул в озере Кривое Алтайского края 

АиФ Кузбасс 25 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Алтайском крае на озере Кривое утонул 14-летний подросток из Кемеровской области.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, мальчик отдыхал вместе с семьей в Завьяловском районе. Несчастный случай произошел 16 июля. Подросток купался один. В какой-то момент родители потеряли его из виду и тут же немедленно стали искать. Позже им удалось обнаружить ребенка в 15 м от берега. Приехавшие на место врачи констатировали смерть подростка.
По факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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