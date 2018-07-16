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За травму ребенка в подъезде управляющая компания выплатит 50 тыс. рублей
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За травму ребенка в подъезде управляющая компания выплатит 50 тыс. рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Оренбурженка отсудила у УК «Южная-1» за травму дочери 50 тыс. рублей. Гражданское дело накануне рассмотрели в Центральном райсуде Оренбурга.
В инстанции поясняют, что ребенок получил травму, упав на металлические пруты арматуры, торчащие из разрушенного бетонного покрытия. Со слов матери пострадавшей, она услышала громкий плач дочери через окно. Выбежав на улицу, она увидела сидящего на лавочке своего ребенка с сильно поврежденной ногой. Соседи сказали ей, что девочка поранилась, спускаясь по ступеням подъезда. Она упала на металлические прутья и получила серьезную травму. Впоследствии ребенку потребовались лечение.
Женщина подала иск на управляющую компанию «Южная-1», отвечающую за ремонт дома. Истица утверждала, что в плохом состоянии ступени находились из-за того, что ответчик не отремонтировал их вовремя. Последний утверждал, что ремонт задерживался из-за того, что жильцы дома не давали на него согласия.
Суд признал неправомерность задержки ремонта со стороны управляющей компании и частично удовлетворил требования истца. В результате мать пострадавшего ребенка получила моральную компенсацию в размере 50 тыс. рублей.
В законную силу решение суда еще не вступило.
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