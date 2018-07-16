Брэд Питт жестко высказался о психическом состоянии Анджелины Джоли

Весь мир внимательно следит за деталями тяжелого развода самой красивой пары Голливуда. Вот уже два года Брэд Питт (Brad Pitt) и Анджелина Джоли (Angelina Jolie) никак не могут оформить развод и стараются очернить друг друга в глазах общественности. Цель одна — выбить для себя опеку над детьми.

Недавно в бракоразводном процессе пары наметились изменения. Около месяца назад в Сети появилась информация о том, что суд поменял свое решение. Теперь Брэд сможет встречаться с детьми в любое время, а Джоли не должна препятствовать общению детей и их отца. Сейчас все семейство находится в Лондоне, так как Анджелина принимает участие в съемках второй части фильма «Малефисента».

По слухам, Брэд так и не смог до конца победить алкогольную зависимость. Как стало известно, Анджелина намерена отомстить бывшему мужу и хочет опубликовать дневники, в которых расскажет правду о семейной жизни с актером и о его пьяных дебошах и рукоприкладстве.

Такой выпад Джоли не остался без внимания актера. Брэд был возмущен тем, что Анджелина по-прежнему всячески пытается им манипулировать и хочет уничтожить его репутацию в глазах общественности. Актер уже успел довольно жестко высказаться на эту тему и заявил, что его экс-супруга ненормальная.

«Джоли была более ненормальной, чем я, и все эти дневники — это выдумка», — сказал Питт. Брэд уверен, что актриса будет и дальше пытаться его подставить, чтобы получить единоличную опеку над детьми, сообщает womanel.com.ua.