Кейт Аптон впервые станет мамой!

Как мы узнали о скором прибавлении в семье модели и кто отец будущего малыша?

Радостной новостью Кейт поделилась в своем Instagram-аккаунте, выложив фотографию, на которой заметен слегка округлившийся живот. К фотографии модель поставила хэштег #беременнавмайями.

В подписи она отметила и отца будущего ребенка — своего мужа баскетболиста Джастина Верландера.

Пара вместе уже четыре года и почти год состоит в браке. Джастин тоже не остался в стороне, и написал в своем Instagram-аккаунте трогательное послание к жене:

«Ты будешь самой потрясающей мамой! Не могу дождаться нового этапа в нашей жизни! Ты самая заботливая, любящая и сильная женщина, которую я когда-либо встречал! Я горжусь, что наш ребенок будет воспитан такой женщиной как ты! Я очень сильно тебя люблю».

Поздравляем Кейт со скорым рождением малыша!