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Кейт Аптон впервые станет мамой!
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Кейт Аптон впервые станет мамой! 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Как мы узнали о скором прибавлении в семье модели и кто отец будущего малыша?
Радостной новостью Кейт поделилась в своем Instagram-аккаунте, выложив фотографию, на которой заметен слегка округлившийся живот. К фотографии модель поставила хэштег #беременнавмайями.
В подписи она отметила и отца будущего ребенка — своего мужа баскетболиста Джастина Верландера.
Пара вместе уже четыре года и почти год состоит в браке. Джастин тоже не остался в стороне, и написал в своем Instagram-аккаунте трогательное послание к жене:
«Ты будешь самой потрясающей мамой! Не могу дождаться нового этапа в нашей жизни! Ты самая заботливая, любящая и сильная женщина, которую я когда-либо встречал! Я горжусь, что наш ребенок будет воспитан такой женщиной как ты! Я очень сильно тебя люблю».
Поздравляем Кейт со скорым рождением малыша!
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Женский форум
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