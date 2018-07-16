Ещё
В России намерены упростить поиск детей при помощи данных геолокации
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России намерены упростить поиск детей при помощи данных геолокации 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Кубань 24
В России планируют упростить процедуру получения данных геолокации с мобильных телефонов и других гаджетов пропавших детей, чтобы ускорить процесс их поиска, пишут «Известия».
В настоящее время для того, чтобы получить доступ к данным геолокации пропавших детей, полицейским требуется решение суда, что затягивает процесс поиска.
Согласно поправкам, которые предлагает внести в законодательство вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, полицейские смогут без решения суда получить доступ к данным геолокации, если это требуется для поиска детей, которые пропали.
Поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности планируется внести на рассмотрение в Госдуму сегодня, 16 июля.
По данным МВД, в России в I квартале в розыске находилось 2,5 тыс. детей, 805 из которых — младше 14 лет. У большинства из них есть либо смартфоны, либо другие «умные» гаджеты с геолокацией.
«Поиск ребенка с использованием геолокационных данных является малозатратным, но высокоэффективным. Розыскные мероприятия с данными геолокации, полученными в кратчайшие сроки, бесценны, потому что позволят оперативникам установить местонахождения пропавшего в первые часы. Предлагаемые нами меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка», — отметила Яровая.
Rambler News Service: последние новости
Детский омбудсмен Карелии предложил создать совет отцов У спасенных из затопленной пещеры в Таиланде подростков обнаружили признаки инфекции В Таиланде началась завершающая стадия спасения заблокированных в пещере подростков
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото59
Ножки Барби: девушки сходят с ума от нового тренда2
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа26
Как звезды пытаются быть идеальными
Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике5
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
00:37
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Звёзды
04:35
Что вы не знали о шоколаде
Еда
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение