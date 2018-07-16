В России намерены упростить поиск детей при помощи данных геолокации

В России планируют упростить процедуру получения данных геолокации с мобильных телефонов и других гаджетов пропавших детей, чтобы ускорить процесс их поиска, пишут «Известия»

В настоящее время для того, чтобы получить доступ к данным геолокации пропавших детей, полицейским требуется решение суда, что затягивает процесс поиска.

Согласно поправкам, которые предлагает внести в законодательство вице-спикер Госдумы Ирина Яровая , полицейские смогут без решения суда получить доступ к данным геолокации, если это требуется для поиска детей, которые пропали.

Поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности планируется внести на рассмотрение в Госдуму сегодня, 16 июля.

По данным МВД, в России в I квартале в розыске находилось 2,5 тыс. детей, 805 из которых — младше 14 лет. У большинства из них есть либо смартфоны, либо другие «умные» гаджеты с геолокацией.

«Поиск ребенка с использованием геолокационных данных является малозатратным, но высокоэффективным. Розыскные мероприятия с данными геолокации, полученными в кратчайшие сроки, бесценны, потому что позволят оперативникам установить местонахождения пропавшего в первые часы. Предлагаемые нами меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка», — отметила Яровая.