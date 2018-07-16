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В Ноябрьске трехлетнего ребенка укусил клещ
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В Ноябрьске трехлетнего ребенка укусил клещ 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Насекомое родители малышки обнаружили на ноге у ребенка. Удалили клеща самостоятельно, после чего обратились к врачам скорой помощи.
Скорую помощь родители девочки вызвали в связи с тем, что у ребенка началась токсико-аллергическая реакция на укус насекомого. После оказания неотложной помощи маленькую пациентку доставили в детское инфекционное отделение», — рассказали «Ноябрьск 24» в городской станции скорой помощи. Добавим, по последним данным на Ямале 25 человек пострадали от укусов клещей. Семь случаев зарегистрированы в Ноябрьске.
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