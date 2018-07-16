На Ямале трехлетнюю девочку укусил клещ

Инцидент произошел в Ноябрьске. Насекомое родители малышки обнаружили на ноге у ребенка. Удалили клеща самостоятельно, после чего — обратились к врачам скорой помощи, сообщает «Ноябрьск 24».

У ребенка началась токсико-аллергическая реакция на укус насекомого. После оказания неотложной помощи маленькую пациентку доставили в детское инфекционное отделение.

Добавим, всего с начала года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 25 фактов нападения клещей на людей. Семь из них — в Ноябрьске, шесть в Новом Уренгое, пять в Губкинском, по два в Лабытнанги, Пуровском и Муравленко. Еще одно обращение зафиксировано в Салехарде. По информации Роспотребнадзора, все случаи — привозные..