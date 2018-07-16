«Раньше сын спрашивал про маму, а сейчас перестал». Монологи отцов-одиночек

Дмитрий Комлев, 42 года

Электромонтер

Моему сыну 4 года, но вдвоем мы с ним живем только второй год. Вышло так, что жена сбежала от меня, украв у меня большую сумму денег. Сыну было полтора года. А мы в то время жили на съемной квартире в Питере, и именно в этот период я уволился с работы. Я попросил родственников жены пустить нас пожить на время, но они сказали, что их там и без того много, и отказались нас пустить. Тогда я обратился в органы опеки, и они посоветовали мне определить его в дом ребенка до тех пор, пока мое материальное положение не наладится, и я смогу забрать его домой. Потом в течение года я устроился на новую работу, снял хорошее жилье и забрал ребенка. Пока сын находился в доме ребенка, прошел суд, в котором его мать лишили родительских прав, а мне разрешили забрать сына. Сейчас бывшая жена живет в своем родном городе, не работает и алиментов не платит. Когда мы начинали встречаться с женой, она была хорошей, а потом стала изменять, я это не мог терпеть и высказывал ей. Наверное, поэтому и сбежала. Так или иначе наши с сыном отношения с ней закончились. Как-то раз после своего побега она возвращалась к нам, пожила неделю, а потом снова уехала.

Когда сын был маленький, трудность была в том, что все домашние дела я мог начинать только после десяти часов вечера. Я его укладывал спать и уже ночью начинал готовить, стирать, убирать. Но сейчас он подрос, может развлекаться сам, а у меня появилось время заниматься домом. Я очень люблю готовить и вполне успеваю это делать. Глобально я готовлю в пятницу или в субботу утром, а на неделе я особенно не готовлю, потому что сын в садике хорошо питается. На ужин готовлю то, что сын захочет. По будням я просыпаюсь в 6, в 6:30 бужу сына, он пьет чай с сырком, к восьми мы приезжаем в садик, забираю его оттуда в районе пяти часов вечера. Потом часа два ужинаем, смотрим «Спокойной ночи, малыши», и я укладываю его спать.

Наш садик находится далеко, поэтому пока времени на секции не хватает. Дома рисуем, лепим. В выходные наша программа зависит от моих финансовых возможностей. Можем пойти в Театр юного зрителя или цирк, а если денег нет, то просто гуляем на детской площадке или идем в гости. Этим летом выезжали с сыном на пробную рыбалку на Неву, а следующим летом хотим забраться рыбачить в местечко подальше. А еще в прошлом году я поставил его на коньки, надеюсь, в этом году тоже будет много снега и мы будем ходить на каток.

Для меня уход за ребенком — естественный процесс, я к этому и стремился, только вот с женщиной не повезло. Я очень хотел ребенка, и от мамы сына я изначально хотел двоих детей. Раньше сын спрашивал про маму, а сейчас перестал. Он же никогда долго не был с ней рядом, поэтому ее отсутствие его и не смущает. При этом сыну не хватает женской ласки. Когда мы с ним гуляем на детской площадке, он тянется пообщаться с мамами, которые гуляют там со своими детьми. В теории я бы хотел, чтобы у сына была мама, а вот жениться еще раз уже не хочу, разочаровался. Я в свою очередь, конечно, стараюсь быть сыну папомамом, успокаиваю его, ласково разговариваю с ним, когда он хандрит. При этом мне очень трудно отказывать сыну, у него тяжелый мамин характер. Он очень упрямый, и бывает трудно ему объяснить, что я не могу ему чего-то купить, договориться, чтобы он подождал. Но я не психолог и не знаю, как не допустить, чтобы в нем развились мамины черты характера.

Сыну 7 лет сейчас, вдвоем с ним живем уже три года. Я работаю с 8:00 до 17:00. Сын в этом году пошел в первый класс. Утром мы просыпаемся, умываемся, завтракать оба не любим, пьем чай или кофе и идем в 7:30 в школу. В школе он до 18:00 в продленке, а потом я его забираю домой, что-то готовлю, и мы ужинаем. Уборку и стирку делаем по выходным. Сын сам по настроению то полы помоет, то пыль протрет. Он умный и трудолюбивый мальчик. Сам может себе яйцо сварить, огурец порезать. Специально я его этому не учу, он просто смотрит на меня и повторяет. А меня тоже никто не учил, у меня мать все время работала, а по дому все отец делал. А еще он очень ласковый: все время ходит за мной и говорит: «Папа, я тебя люблю».

Мама у нас украинка была. Вроде жили нормально, она говорила, что хочет детей, а потом она с подругами начала гулять, пить и изменять. Сначала я прощал, а потом развелся с ней и лишил ее материнства. Сейчас она уехала на родину, с днем рождения сына не поздравляет, он в этом году в первый класс пошел, так она даже 1 сентября не позвонила. Впрочем, сын и сам про маму не спрашивает, называет ее по имени — Тома. Наверное, он просто не успел к ней привязаться. Ведь даже когда она с нами жила, мы с сыном шли в парк или на рыбалку, а мама с нами никогда не шла, говорила, что ей скучно с нами.

Мне никогда не приходится делать над собой усилие, чтобы пойти гулять с сыном, а не с друзьями пить пиво и играть в футбол — я уже лет 15 как вырос из этого. Я везде беру его с собой, у меня просто не возникает желания от него отдохнуть, напротив, я и сам не хочу куда-то без него идти. Он же моя кровинка, мой напарник — всегда выслушает, свои школьные новости все перескажет. Плюс ко всему, у нас с ним одинаковые интересы: наше любимое хобби — рыбалка. Прошлым летом почти каждый день вечерком после работы ходили рыбачить, ездили пару раз даже на три дня с ним, жили в палатке, костер жгли, уху варили. Сын это обожает, у него есть своя удочка. Еще мы очень любим ходить за грибами и вместе собирать Лего.

Уроки он делает самостоятельно, но иногда приходится сидеть с ним, контролировать и проверять все. Классная руководительница нейтрально отреагировала на то, что у сына только отец. А вот когда мы с сыном гуляем на площадке по выходным, слышу как некоторые отцы, глядя на меня, говорят, мол, я бы так не смог.

В общем-то я не могу сказать, что мне тяжело воспитывать сына в одиночку. Сейчас ведь большинство традиционных женских обязанностей запросто выполняет бытовая техника — стиральная и посудомоечная машинки, мультиварка. Единственное, я совсем не люблю гладить вещи, но сейчас стиральные машинки так отжимают вещи, что они и без глажки ровные. С готовкой еды тоже проблем не возникало. Сын в основном все ест, ему нравится, как я готовлю, ни от чего не отказывается. Больше всего он любит мой борщ, мятую картошку и вареную курицу.

В прошлый Новый год я очень устал и лег спать, сын отмечал с бабушкой. А на день рождения я всегда накрываю ему стол, приходят его приятели со двора и мои друзья заходят поздравить. По выходным к нам его друзья приходят, в X-box играют, кавардак устраивают, но я стараюсь его по-лишнему не ругать — пусть пацан растет свободным человеком. Еще он просил завести крыс и рыбок, я согласился, чтобы он учился заботиться о ком-то, но вот теперь с крысами он наигрался и мне приходится ухаживать самому.

Жениться я хотел бы в будущем только по любви, быть с женщиной только для того, чтобы она ухаживала за моим сыном, я бы не смог. Но даже если мне кто-то понравится, обязательно спрошу мнения у сына, нравится ли ему эта женщина. У нас уже были случаи, что я встречался с девушкой, а ему она не нравилась — приходилось с ней расстаться, я ведь неразделим с сыном, и поэтому не стану приводить в дом ту, что ему не нравится. Дети лучше чувствуют, кто подходит, а кто — нет. Сын говорил прямо, что не хочет играть с этой женщиной, а через время я и сам понимал, что мне эта женщина тоже не подходит. Таким образом, он моих девушек отвергал раз пять, хотя вообще он у меня не ревнивый. И даже часто спрашивает «Папа, когда мы найдем маму?».

Олег Ясин, 36 лет Рекламщик

Жена умерла, когда нашей дочке было четыре года. Мы с женой дружили со школы, уроки вместе делали, вместе родителей хоронили, в горы ездили. Когда ее не стало, я каждый вечер напивался и засыпал, меня даже за малым не выкинули с работы. Дочкой я вообще тогда не занимался, даже забывал забирать из садика пару раз — спохватывался только после звонка воспитательницы. Это продолжалось пару месяцев, а потом моя сестра забрала Олесю к себе. Еще примерно год я последовательно портил свою жизнь и почти не навещал дочку. А потом ко мне пришла сестра вечером, привела дочь и сказала что-то банальное о том, что дочка по мне скучает, что я должен ее любить хотя бы потому, что этого хотела бы ее мама, и что она сама и есть наполовину ее мама.

Первое время мы с дочкой вели себя друг с другом почти как чужие, потихоньку привыкали. А потом просто началась жизнь. По утрам я выкладывал из холодильника на стол все что она потенциально могла захотеть съесть на завтрак, она что-то ела, я пил кофе и забрасывал ее в садик. С уборкой я тоже не заморачивался — не привык — в детстве этим занималась мама, потом жена. Дочку тоже не приучал к уборке особо, просто я сам как замечал грязь, убирал, вещи стирала машинка. Готовил еду я тоже кое-как: то курицу запеку, то макароны или картошку в мундире сварю, то яйца пожарю. А примерно с тех пор, как дочка пошла в первый класс, она стала сама как бы невзначай готовить нам обоим с ней бутерброды на завтрак. То прихожу к столу, а она йогурт мне и себе откроет и ложечки положит на стол. А другой раз возвращаюсь с работы, а она в кастрюле приготовила суп из заварной лапши «Ролтон» и картошки и встречает меня с половником. В общем, когда она училась классе в пятом, мы с ней уже полноценно питались и жили в чистоте — все это только благодаря ей, конечно. Бывало, приду домой и тут же усядусь за ноут какие-то срочные дела разгребать по работе, смотрю, а она уже продукты в холодильник переложила из пакета и стоит мои ботинки чистит. Самое удивительное, что я ее ничему такому никогда не учил и тем более не заставлял делать, бабушек, которые бы могли показать как это делается, у нас тоже не было. И еще прям удивительно было наблюдать, что она, почти не успев пообщаться со своей мамой, поведением и глазами была вылитая она. В целом мы жили так, будто она за старшую, а я непутевый сын. Я занимался только тем, что, конечно, обеспечивал ее деньгами и отводил по всем кружкам. Сейчас я понимаю, что она на своих детских плечах морально нас обоих буквально вытянула.

Почти каждый вечер перед сном она у меня расспрашивала, да и до сих пор иногда спрашивает, какой была наша мама, что ей нравилось, какие она носила вещи, какой она была в школе. Как ни странно, во время этих разговоров меня как будто отпускало и становилось на душе очень легко, как будто среди нас была и мама в момент, когда мы о ней говорили.

Сейчас Олеся уже совсем большая, ходит в седьмой класс, занимается в художественной школе и гуляет с друзьями. Она мне обо всем рассказывает и я ей тоже. Мы с ней вот прям настоящие такие друзья, маленькая дружная команда. Она очень хороший друг, такой же, каким была ее мама: очень искренняя и сочувствующая, а еще она совсем не по годам взрослая. Очень часто она дает мне мудрые советы, и я даже не понимаю, откуда это берется в ее голове. Я рад, что пока что я часть ее мира, она еще берет меня с собой в кино и на каток, мы можем вместе посмотреть дома сериалы вроде «Декстера» или «Карточного домика». Но в душе я очень боюсь, что когда-нибудь она вырастет, создаст свою семью и ей будет не до меня.

Евгений Калягин, 35 лет Программист

Я в одиночку воспитываю семилетнего сына и пятилетнюю дочь уже третий год. Как только мы поженились, жена сразу стала говорить, что без детей семья — не семья, и вскоре у нас родился сын. Как только он стал подрастать, она сказала, что у него обязательно должен быть братик или сестричка, потому что только так семья будет считаться полной и счастливой, и она родила дочь. А спустя полгода после родов ей под хвост попала шлея: она сообщила, что еще слишком молода для того, чтобы менять пеленки и выгуливать детей на площадках, и что семейная жизнь кажется ей скучной и угнетающей. Я думал, что у нее просто стресс после родов и поэтому старался по-максимуму взять заботу о детях на себя, часто все выходные сам сидел с детьми, предоставляя ей возможность провести время с друзьями. Однажды прихожу домой, а она как раз меня дожидается уже с собранными чемоданами. Сказала, что на каком-то сайте знакомств познакомилась с мужчиной и уезжает жить к нему. Я опешил сначала, думал, что такое бывает только в кино, и в общем-то не верил, что она действительно может оставить детей и вот прямо уйти. Но она уехала и с тех пор звонила мне всего пару раз и то только для того, чтобы решить свои вопросы.

Поначалу когда я понял, что теперь привязан к двум детям полностью, я даже не знал, что делать и куда бросаться. Но потом все как-то разрешилось само. Сначала к нам переехала моя мама, чтобы помогать нам. А сейчас все вообще стало просто: сын весь день в школе и продленке, дочь — в садике. Моя задача по будням — только утром напоить их чаем с бутербродами и развезти в школу и садик, а вечером забрать, накормить ужином и уложить спать. Честно говоря, до того, как я остался с детьми, я вообще мог только сосиски или пельмени отварить, а теперь могу и борщ, и даже блины приготовить. Оказалось, это совсем не сложно сделать, когда тебя об этом просят твои дети. Но на такие подвиги я способен в основном только на выходных. А по будням после работы обычно или все те же сосиски с макаронами им отвариваю, или творог со сметаной и сахаром готовлю.

Я приучаю детей помогать мне по дому, но стараюсь не перегибать палку, чтобы не заставлять их взрослеть раньше времени. Мне повезло, что они у меня довольно послушные. Они сами застилают постель, мы с сыном моем посуду по очереди вечером, а еще он смотрит за сестрой; дочь кормит кота, следит, чтобы игрушки не были разбросаны, и сама кладет в стирку свои грязные вещи.

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