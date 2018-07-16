Тест: узнайте, какие сказки подойдут вашему ребенку 

Вы уже слышали о пользе сказкотерапии? Пройдите наш тест, и мы «пропишем» вашему ребенку правильные сказки!
Чтобы подобрать малышу сказку с психотерапевтическим эффектом, нам придется рассмотреть психологический портрет малыша. Просто ответьте на эти семь вопросов, выбирая наиболее подходящий ответ.
В разработке теста принимали участие эксперты Московского городского педагогического университета (МГПУ), кандидаты психологических наук: Юлия Вячеславовна Челышева и Лариса Юрьевна Овчаренко.
Фото: Shutterstock.com, стоп-кадры мультфильмов
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