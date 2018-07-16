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Экс-невеста сына Марии Шукшиной поделилась подробностями нового романа
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Экс-невеста сына Марии Шукшиной поделилась подробностями нового романа 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Подписчики Фрейи Зильбер после громкого скандала с семьей Шукшиных внимательно следят за жизнью девушки. Уже больше недели Зильбер публикует в социальных сетях фотографии с молодым человеком, лицо которого предпочла первое время скрывать от общественности.
Напомним, что девушка чуть больше трех месяцев назад стала мамой: у нее родился сын. Родственники мальчика со стороны отца не торопятся общаться с малышом и его мамой и считали, что Фрейя родила ребенка вовсе не от Макара Шукшина. Недавно Фрейя согласилась сделать ДНК-тест, чтобы доказать родство своего сына со знаменитым семейством. Выяснилось, что сын Марии Шукшиной является биологическим отцом маленького Марка. Актриса заявила, что Макар будет исправно выплачивать алименты на малыша, а также отметила, что готова забрать ребенка на воспитание, но Зильбер не готова расставаться с малышом.
Наконец Фрейя решила рассекретить своего нового избранника. Как оказалось, несколько месяцев назад девушка закрутила роман со своим давним знакомым — 21-летним бодибилдером Никитой Костюченковым. Пара познакомилась два года назад в Интернете, но до недавних пор Фрейя и Никита были просто друзьями.
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«Общение завязалось в Инстаграме. Меня совершенно не смущает, что у Фрейи есть трехмесячный малыш и что он от другого мужчины. С Марком-Адамом сразу же поладил — симпатичный паренек. Иногда только его крики адски раздражают… Но думаю, с другим карапузом я бы вообще не справился», — рассказала Никита для «СтарХиту».
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