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Четверо взрослых не удержали. В Пуровске утонула двухлетняя девочка
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Четверо взрослых не удержали. В Пуровске утонула двухлетняя девочка 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В поселке Пуровск 15 июля утонула двухлетняя девочка. Трагедия произошла на реке Пяку-Пур.
В службу спасения звонок поступил в 12:28 от матери погибшей. Она отметила, что шла по косе с ребенком на руках, ничего не предвещало беды, и вдруг они с дочерью провалились в яму и их закрутило.
«Мы до последнего боролись за её жизнь, четверо взрослых пытались вытащить, она выскальзывала из рук, её снова выхватывали, но она постоянно выпадала. Мы выбились из сил и потеряли её», — сообщила мама девочки.
Спасатели-водолазы нашли девочку в 16:00 и доставили в морг города Тарко-Сале.
Сейчас родные и знакомые семьи собирают деньги в помощь пострадавшей семье.
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