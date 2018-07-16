Четверо взрослых не удержали. В Пуровске утонула двухлетняя девочка

В поселке Пуровск 15 июля утонула двухлетняя девочка. Трагедия произошла на реке Пяку-Пур.

В службу спасения звонок поступил в 12:28 от матери погибшей. Она отметила, что шла по косе с ребенком на руках, ничего не предвещало беды, и вдруг они с дочерью провалились в яму и их закрутило.

«Мы до последнего боролись за её жизнь, четверо взрослых пытались вытащить, она выскальзывала из рук, её снова выхватывали, но она постоянно выпадала. Мы выбились из сил и потеряли её», — сообщила мама девочки.

Спасатели-водолазы нашли девочку в 16:00 и доставили в морг города Тарко-Сале.

Сейчас родные и знакомые семьи собирают деньги в помощь пострадавшей семье.