Мать Оксаны Федоровой выглядит ровесницей дочери

Оксана выложила в свой Инстаграм совместное фото с мамой и поблагодарила ее за то, что она дала правильное воспитание и старт в жизни.

Федорова добавила, что мама всегда ее безгранично любит, дарит нежность и заботу, а также понимает и поддерживает. Оксана пожелала маме хорошего здоровья, красоты и молодости, а также хорошего настроения на каждый день.

Несмотря на то, что самой Оксане исполнилось 40 лет, ее мама выглядит не старше. Женщина выбирает такой же стиль макияжа, как дочь — легкий румянец, тонкие брови и нейтральный оттенок помады, а также носит длинные светлые волосы и предпочитает платья. Именно поэтому многие читатели Федоровой отметили, что женщины на фото выглядят как ровесницы.