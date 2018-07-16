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Мать Оксаны Федоровой выглядит ровесницей дочери
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Мать Оксаны Федоровой выглядит ровесницей дочери 

Russianshowbiz.info 44 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Оксана выложила в свой Инстаграм совместное фото с мамой и поблагодарила ее за то, что она дала правильное воспитание и старт в жизни.
Федорова добавила, что мама всегда ее безгранично любит, дарит нежность и заботу, а также понимает и поддерживает. Оксана пожелала маме хорошего здоровья, красоты и молодости, а также хорошего настроения на каждый день.
Несмотря на то, что самой Оксане исполнилось 40 лет, ее мама выглядит не старше. Женщина выбирает такой же стиль макияжа, как дочь — легкий румянец, тонкие брови и нейтральный оттенок помады, а также носит длинные светлые волосы и предпочитает платья. Именно поэтому многие читатели Федоровой отметили, что женщины на фото выглядят как ровесницы.
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