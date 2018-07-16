Оксана Федорова показала поклонникам красавицу-маму

Известная телеведущая поздравила своего дорогого человека с днем рождения.

Победительница конкурсов красоты, благотворитель, фотомодель, актриса и певица Оксана Федорова поделилась в Сети фотографией своей мамы. Поклонники восхитились, как в 62 года женщина прекрасно выглядит. Они даже сравнили маму Оксаны с ее подругой или сестрой.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana)

15 Июл 2018 в 3:57 PDT Сегодня я поздравляю свою любимую, дорогую маму с Днем рождения❣️❣️❣️ От всей души благодарю за всё, что у меня есть, за нежность, заботу и чуткость, за понимание и безграничную любовь! Пусть здоровье будет крепким, красота и молодость — вечной, а настроение — всегда на высоте! С днем рождения, родная!🎉🎈🎊🎁🎂

— трогательно поздравила Оксана Федорова свою маму.

«Не может быть! Я подумала, что это Ваша подруга или сестра! Теперь ясно в кого Вы красавица такая!», «Да, я тоже подумала или Сестра, или подруга. Очень молодая мама! Поздравляю! 👍🏻👏🏻💐», «Мама? Поразила молодостью», «Оксана, Мама выглядит чудесно! Я подумала, это сестра ваша», «Если б не выдавали руки, то просто ровесница дочери!», «Это точно мама?! 😲 Может сестра?! Обалдеть👍👍👍», «Как подружки👍😳😜Здоровья и долгих лет жизни!🌸🌼🌷🌻», «Честно говоря, если бы не прочитала ваше поздравление, то подумала, что вы с подругой, мое восхищение», «Мама выглядит очень молодо! Долгих лет ей жизни! С Днем Рождения!🎂🎉💐🍾🌹🌸», — написали комплименты в адрес Елены Федоровой подписчики в Instagram.

Напомним, что несколько лет назад Оксана Федорова откровенно рассказала, как ей было тяжело в детстве без отца. Знаменитость призналась, что недостаток отцовской любви и необходимость часто оставаться одной (поскольку маме приходилось упорно работать) вылились в то, что она рано стала самостоятельной, упорной — и с детства мечтала добиться успеха в жизни.

Мама Федоровой уверяет, что дочь в детстве не доставляла ей хлопот, однако сама Оксана вспоминает, что характер у нее раньше был довольно непростой — большей частью из-за того, что в ее жизни не было папы. Отец ушел из семьи, когда Федорова была совсем маленькой. Повзрослев, она попыталась найти его, однако выяснилось, что мужчина к тому времени уже скончался.

«Мужское начало у меня было связано с дедушкой, настоящим офицером, который безумно любил свою семью. Если бы рядом был отец, то многие ситуации воспринимались бы по-иному. Может быть, я бы гораздо раньше осознала, какой должна быть женщина, а не росла пацаненком», — откровенно поделилась знаменитость с Wday

Частично недостаток отцовской любви восполнил отчим Федоровой, который любил ее как родную. «У нас были теплые, близкие отношения. Просыпаемся, а уже завтрак готов, Саша зовет: „Девочки, вы должны быть в хорошей форме, собираемся и идем в спортзал“. Он помогал мне, часто возил на съемки, говорил, что благодаря мне всю Москву выучил. К сожалению, его уже нет с нами», — рассказывала звезда.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana)

16 Апр 2018 в 6:47 PDT Напомним, в 2011 году Оксана Федорова, оставив в прошлом расторгнутый брак с немецким предпринимателем Филиппом Тофтом и разорванную помолвку с певцом Николаем Басковым , вышла замуж за сотрудника администрации Президента РФ Андрея Бородина . В 2012 году у пары родился сын Федор, в 2013 появилась на свет дочь Елизавета. Кроме того, от предыдущих отношений у избранника Федоровой есть трое сыновей: Никита, Иван и Александр. Оксана Федорова очень редко делится семейными фото в соцсетях.

Фото: Instagram@fedorovaoksana