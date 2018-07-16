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Ярославна лечила сына с диабетом с помощью массажа
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Ярославна лечила сына с диабетом с помощью массажа 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Уроженка Ярославля лечила 12-летнего сына, у которого диагностировали диабет, с помощью массажа.
Женщина вместе с мальчиком переехали в Санкт-Петербург. Врачи поставили ребенку диагноз — диабет первого типа. Для лечения ему нужно было колоть инсулин. Женщина, имея диплом педиатра, решила применить к сыну нетрадиционные методы медицины.
В результате подросток скончался в январе этого года из-за осложнений, вызванных диабетом. На заседании женщина полностью признала свою вину. Ей назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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