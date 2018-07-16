Ещё
Пятилетний мальчик из Тихвина попал в больницу, плеснув бензин в костёр
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятилетний мальчик из Тихвина попал в больницу, плеснув бензин в костёр 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В Тихвинском районе Ленобласти пятилетний ребёнок получил ожоги, отдыхая на даче со своими родителями.
Ка сообщает пресс-служба регионального Следкома, 15 июля мальчик вместе с родителями отдыхали на даче под Тихвином. По неосторожности и невнимательности родителей он взял оставленную без присмотра банку с бензином и выплеснул содержимое в костёр под коптильней. В результате вспышки живот и ноги ребёнка оказались обожжены.
Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию районной больницы. Врачи диагностировали у него ожоги 18% тела.
Ivyborg.ru: последние новости
Родители, закрывайте окна: сразу в двух регионах России погибли дети после падения с высоты В Ленобласти разрабатывают программу для помощи детям с аутизмом Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович: строгий управленец и секс-бомба
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото42
62-летняя супермодель на пляже поразила фигурой12
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа26
Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике
«Все вокруг воняет и тухнет»53
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
00:37
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Звёзды
04:35
Что вы не знали о шоколаде
Еда
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение