Пятилетний мальчик из Тихвина попал в больницу, плеснув бензин в костёр

В Тихвинском районе Ленобласти пятилетний ребёнок получил ожоги, отдыхая на даче со своими родителями.

Ка сообщает пресс-служба регионального Следкома , 15 июля мальчик вместе с родителями отдыхали на даче под Тихвином. По неосторожности и невнимательности родителей он взял оставленную без присмотра банку с бензином и выплеснул содержимое в костёр под коптильней. В результате вспышки живот и ноги ребёнка оказались обожжены.

Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию районной больницы. Врачи диагностировали у него ожоги 18% тела.