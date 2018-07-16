В Ямало-Ненецком автономном округе утонул ребенок

Источник Риа новости утверждает, что трагедия произошла по вине матери девочки. В полдень воскресенья, семья из трех человек оказалась на берегу реки Пяку-Пур вблизи моста, расположенного на въезде в город Тарко-Сале.

Мама взяла малолетнюю дочь на плечи и, по невыясненным до сих пор причинам, пошла вброд через бурную реку. На глубине она не удержала девочку, и ребенок оказался во власти стихии. Спасти малышку не удалось, тело достали спасатели намного ниже по течению.

Как сообщает следствие, после выяснения всех деталей происшествия, женщине, возможно, будут предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.