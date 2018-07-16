Личный опыт: отдых с детьми — игра на выживание

Сейчас лето, и тем, кто отправляется в этом году с детьми на отдых я могу искренне посочувствовать. Нет, нет, всё верно, не порадоваться, а посочувствовать, потому что отдых с детьми — это даже не разгрузка вагонов, а марш-бросок на выживание.

Мне хватило одного такого «отдыха», с тех пор я решила, что пока этим товарищам не стукнет по 18, я с ними больше никогда никуда не поеду. Как мы обычно представляем отдых с детьми?! Благородное семейство в цветастых платьях, сланцах и шортах вышагивает на пляж, детоньки весело смеются, родители блаженно улыбаются, светит солнце, шум прибоя и чайки мимо пролетают.

Как бывает на самом деле?! Выходя из отеля/домика/бунгало, родители видят, как ходячие дети со скоростью напуганных тараканов разбегаются в разные стороны. Один летит к бассейну, другой срочно начинает облизывать урну, а дети в колясках если не спят, то начинают срочно нудеть. В моём случае, я перманентно по очереди оттаскивала от озера детей, которые на этом отдыхе видимо поставили себе цель во чтобы то не стало утопиться.

Посещение ресторана, кафе, да любой чебуречной с детьми превращается в аттракцион невиданных материнских способностей. Потому что при заказе блюд выясняется, что сыр, лук, картошку и мясо дети не любят и из всего меню им подходит только килограмм мороженного. И даже если удаётся выбрать для них еду, то вот это вот: «Леша вылези из-под стола! Илья не кидай картошку-фри в Лёшин сок. Не намазывайте соус мне на штаны. И т.д.» И до кучи оказывается, что кто-то спёр из моей тарелки половину котлеты. И потом, когда эти изверги наконец поели, и ты решила доесть свою законную половину котлеты, то они (эти самые изверги) решают поиграть и побегать прямо в ресторане. Никто не любит бегающих детей, и когда твои спиногрызы начинают нарезать круги вокруг соседних столиков, ты пытаешься их отловить, дожёвывая на ходу котлету. А дальше под испепеляющие взгляды посетителей ты суёшь под мышки этих двух предводителей каманчей и удаляешься в неизвестном направлении так ничего и не съев.

Вообще я удивляюсь, что эволюционно у женщин ещё не отрасли 2-3 пары глаз на затылке. Эти важные органы должны формироваться в период беременности. Потому что когда ты пытаешься лежать на шезлонге или на коврике на пляже, то вся превращаешься в одно большое ухо или глаз. Траектория движения детей отслеживается молниеносно, наследник отлавливается в полёте над водой или на выходе с пляжа, попытки пожрать песка пресекаются на подходе. А в голове при этом по какому-то недоразумению мелькает мысль, что с такой беготнёй загар может быть не ровным и надо бы подставить солнышку правое бедро.

Но и это мелочи. Хуже, когда на отдыхе дети заболевают. Вот тут уж всё на свете проклясть можно, когда на ровном месте ребёнок выдаёт температуру, а за ним второй, а потом они наперегонки начинают бегать на горшок из-за какого-нибудь местного ротовируса. И по иронии судьбы, как только они поправляются, надвое складывает уже тебя. А эти 2 здоровых диких кабанчика в оставшиеся 2-3 дня отдыха начинают таскать тебя по пляжам и игровым площадкам, и тебе остаётся молиться, чтобы там был туалет.

Мои 10 дней на базе отдыха с детьми пролетели как одиндень. Очнулась я уже с сумками на перроне. Дети загорели, заимели себе 2 десятка синяков, яркие воспоминания и заряд бодрости до следующего лета.

Что заимела я? Нервный тик, седые волосы, килограммовые мешки под глазами, придумала десяток новых матерных слов, ну и да, ровный загар. Когда мы приехали домой, мой героический муж, который весь наш отпуск работал, участливо спросил: «Ну как отдохнули?».

Я до сих пор не знаю, как цензурно ответить на этот вопрос, и вообще у меня ощущение, что лучше всех отдохнул в этой истории наш папа.