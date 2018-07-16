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10 цитат известных мужчин о детях и их воспитании
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10 цитат известных мужчин о детях и их воспитании 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Как изменилась жизнь Сергея Лазарева с появлением сына, что самое трудное в воспитании детей для Джигана и что главное в отношениях с ребенком для Алексея Чадова?
Павел Прилучный
«Дома с детьми я ребенок. Мы играем, бесимся, деремся вместе с ними. Но есть моменты, когда детей надо ставить на место, чтобы они не сели тебе на голову».
Сергей Лазарев
«С появлением сына я стал взрослее, мудрее и, мне кажется, в какой-то степени осторожнее к поступкам и определенным шагам в жизни. Я понимаю, что ответственен не только за себя, но и за него».
Алексей Воробьев
«Ребенку своему я никогда не дам ничего просто так, то есть он получит какой-то базовый минимум, а дальше сам. Хочешь играть в футбол — тебе нужны бутсы, футбольный мячик, форма, щитки… Например, подойдет ко мне и скажет: «Па, я хочу вот эти новые бутсы, они самые классные, самые удобные». Я ему скажу: «Ну „прочикуй“ мне 30 раз на одной ноге, пожалуйста». Если он сможет это сделать, то получит новые бутсы, не сможет — пойдет дальше тренироваться, и когда «прочикует» — получит. Эта система подразумевает, что человек начинает работать на свой успех с самого детства. Так было и со мной!»
Джиган
«Самое трудное в воспитании детей — это уделять им больше времени. А еще не могу не баловать их».
Баста
«С детьми я тряпка. Две дочки, две пиратки, вьют из меня веревки. Воспитывать стараюсь личным примером: ничто другое не работает».
Павел Воля
«Ребенок будет видеть мир таким, каким ты ему расскажешь о нем. Этот маленький комочек — пустой сосуд: чем наполнишь, то в нем и будет. Наполнять этот сосуд или нет — желание родителей. Подходов к воспитанию миллион. Одни считают, что нужно передать ребенку собственное мировоззрение и принципы. Другие думают, что ребенок — лишь гость, которого необходимо накормить, одеть и вовремя проводить. Третьи уверены, что над ребенком надо трястись и не позволять окружающим испортить его. Кто прав? Неизвестно».
Григорий Лепс
«Сейчас родители мало общаются с детьми, не объясняют им, что хорошо, а что плохо. За детьми надо смотреть, иначе за ними начинает смотреть город».
Алексей Чадов
«Дети вырастают, а дружба хорошая между отцом и сыном может остаться на всю жизнь».
Ираклий Пирцхалава
«Главное, чтобы ребенок чувствовал любовь и заботу, а крики и наказания — это не вариант: любящий родитель никогда себе такого не позволит».
Иван Ургант
«Мне нравится путешествовать с детьми. Только остро стоит вопрос правильного размещения — важно, чтобы, с одной стороны, была возможность постоянно видеть детей, а с другой стороны, чтобы дверь закрывалась плотно и не пропускала ни звука».
Все цитаты звезд являются публичными высказываниями
Источник фото: Instagram
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