«Хватит заставлять меня наслаждаться каникулами»: крик души многодетной матери

Издание Babble. com рассказало о матери троих детей Никки Пеннингтон, которая обратилась со своей странице в «Фейсбуке» к окружающим, попросила всех прекратить нагнетать обстановку и получила огромную поддержку.

Она опубликовала летние фотографии семьи и написала под ними: Прекратите постоянно говорить, что у меня есть всего восемнадцать летних каникул с детьми. Прекратите рассказывать, что у меня всего девятьсот сорок суббот. Перестаньте советовать раствориться в каждом мгновении и наслаждаться им. Просто перестаньте.

Знаете, что больше всего нервирует меня в материнстве? Книги и статьи, в которых говорится обо всем этом. Это выводит меня из себя настолько, что я не могу наслаждаться простой семейной жизнью: я все время подсчитываю, сколько семейных выходных и праздников у меня осталось, а сколько я уже упустила.

Многие родители просто не могут наслаждаться этим прекрасным летом: у них, например, есть кричащий младенец на руках или подросток, который не желает общаться с ними сам. У некоторых вообще нет возможности быть с детьми выходные. А им говорят: вы упускаете время.

Так что перестаньте мне рассказывать, что я плохая мать, если не провожу с детьми все лето или каждое воскресенье.

Лучше говорите, что материнством нужно наслаждаться не в какие-то определенные дни, а когда есть возможность. И успокойте меня: скажите, что рыдающий в магазине двухлетка — это нормально, все пройдет.

Скажите, что я уже счастлива: у меня есть дети, я уже провожу с ними время и, если повезет, у нас еще впереди будет много счастливых моментов.

А еще скажите, что даже выросших детей я буду видеть не только по субботам, а намного чаще.

Прекратите уже твердить, что скоро все закончится и я останусь одна, если не успею сейчас провести с ними праздники. Это действительно нервирует.

Пост женщины поддержали много людей: они делились им на своих страницах и говорили, что также раздражаются от советов «не упустить, успеть, не потерять».

Расхожая фраза: «У нас есть только 18 лет с детьми: 18 дней рождения, 18 новогодних праздников, 18 летних каникул» может стать причиной родительских неврозов. Им может постоянно казаться, что они не додают, не дотягивают, устраивают не достаточно масштабные или запоминающиеся праздники, в то время, как с детьми нужно просто жить. Просто быть вместе каждый день, откликаясь на их потребности. Жизнь гораздо шире «отчетных дат».

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