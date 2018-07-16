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В тюменских магазинах раскупают замки на окна после участившихся трагедий с детьми
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В тюменских магазинах раскупают замки на окна после участившихся трагедий с детьми 

72.ru 35 минут назад
Фото: 72.ru
За несколько месяцев в областном центре погибли четверо малышей, двоим удалось выжить
Новости об участившихся случаях падений детей из окон тюменских многоэтажек не проходят бесследно. В строительных магазинах резко вырос спрос на различные замки и фиксаторы. За несколько недель обеспокоенные родители раскупили практически все запасы.
— У нас остались только ручки с ключом. Были тросовые и механические фиксаторы, но их разобрали, — рассказали в тюменском гипермаркете «Леруа Мерлен». Самыми популярными оказались ограничители окон с тросиками. Такие замки позволяют не только обезопасить детей, но и проветривать квартиру, что в июльскую жару немаловажно. Один такой ограничитель стоит около 700 рублей, но найти его в наличии в магазинах Тюмени сейчас практически невозможно. — Искали детский блокиратор на окна с тросиком, объехали несколько магазинов, и нам сказали, что остались только съемные ручки для пластиковых окон, остальное все разобрали, — рассказала 72.ru читательница Юлия. Дефицит самых популярных замков на окна сейчас наблюдается практически во всех сетевых строительных магазинах. В наличии остались только устройства, блокирующие створки, и ручки с ключами. Повышенный спрос на различные блокирующие устройства и замки спровоцировали новости о падениях детей. За весь прошлый год из окон тюменских многоэтажек выпали три малыша. Двое из них от полученных травм скончались на месте. А с конца мая текущего года в областном центре произошло уже шесть подобных случаев. В четырех из них врачи оказались бессильны. По каждому факту падения детей из окон многоэтажек следователи проводят проверку. Если в случившемся будет доказана вина родителей, их могут привлечь к уголовной ответственности. Такой пример в Тюмени уже был. В 2014 году суд отправил в колонию многодетную мать, по вине которой погиб годовалый ребенок.
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Женский форум
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