Фигуристка Татьяна Тотьмянина показала, как проводит время с дочками

Звездная семья сейчас совмещает работу и отдых в Сочи.

Татьяна Тотьмянина поделилась в Instagram фото со своими детьми. Олимпийская чемпионка порадовалась, что ее старшая дочь Лиза прилетела к родителям и сестре из Франции.

Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)

19 Июл 2018 в 4:38 PDT Теперь все вместе и на месте 😍

— подписала фото знаменитая фигуристка.

«Какие красивые, очаровательны», «Куколки!», «Мишель копия мамы, очаровашка!👍», — прокомментировали подписчики звездной мамы в Instagram.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина часто радуют подписчиков фото и видео своих детей. Недавно звездный папа делился роликом, где младшая дочь Мишель рассуждает, в кого она такая красивая.

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

30 Июн 2018 в 9:35 PDT Напомним, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин уже давно вместе, но их свадьба состоялась лишь 22 февраля 2016 года. Фигуристы воспитывают двух дочек: Лизу и Мишель. Старшая девочка учится во Франции. Она ходит там в школу. А родители вместе с младшей Мишель работают в основном в городах России, иногда посещая другие страны. Именно поэтому семья часто бывает во Франции.

С Днём семьи, любви и верности!❤️ #тотьмянина #ягудин #елизавета #мишель #люблюсвоюсемью

Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)

8 Июл 2018 в 4:18 PDT Фото: Instagram @tatianatotmyanina, @alexei.yagudin