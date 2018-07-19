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Фигуристка Татьяна Тотьмянина показала, как проводит время с дочками
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Фигуристка Татьяна Тотьмянина показала, как проводит время с дочками 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звездная семья сейчас совмещает работу и отдых в Сочи.
Татьяна Тотьмянина поделилась в Instagram фото со своими детьми. Олимпийская чемпионка порадовалась, что ее старшая дочь Лиза прилетела к родителям и сестре из Франции.
Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)
19 Июл 2018 в 4:38 PDT  Теперь все вместе и на месте 😍
— подписала фото знаменитая фигуристка.
«Какие красивые, очаровательны», «Куколки!», «Мишель копия мамы, очаровашка!👍», — прокомментировали подписчики звездной мамы в Instagram.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина часто радуют подписчиков фото и видео своих детей. Недавно звездный папа делился роликом, где младшая дочь Мишель рассуждает, в кого она такая красивая.
Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)
30 Июн 2018 в 9:35 PDT  Напомним, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин уже давно вместе, но их свадьба состоялась лишь 22 февраля 2016 года. Фигуристы воспитывают двух дочек: Лизу и Мишель. Старшая девочка учится во Франции. Она ходит там в школу. А родители вместе с младшей Мишель работают в основном в городах России, иногда посещая другие страны. Именно поэтому семья часто бывает во Франции.
С Днём семьи, любви и верности!❤️ #тотьмянина #ягудин #елизавета #мишель #люблюсвоюсемью
Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)
8 Июл 2018 в 4:18 PDT  Фото: Instagram @tatianatotmyanina, @alexei.yagudin
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