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Жена Басты показала свои детские фото в день рождения
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Жена Басты показала свои детские фото в день рождения 

Letidor.ru 52 минуты назад
Фото: Letidor.ru
А подписчики заметили, что ее дочки очень похожи на маму.
Сегодня Елене Пинской-Вакуленко, которая известна многим как жена рэпера Басты, исполнилось 38 лет. В честь праздника она решила вспомнить прошлое и поделилась с подписчиками фотографиями из детства. Как-либо комментировать день рождения Елена не стала, лишь написав две цифры, обозначающие ее возраст: «38🎉».
Публикация от Елена Пинская-Вакуленко (@elena_pinskayavakulenko_)
22 Июл 2018 в 11:40 PDT  Поклонники, разглядывая галерею из фотографий, тут же отметили — дочки Елены очень похожи на свою маму, особенно, если сравнивать их внешность с детскими снимками жены Басты. «Дочки-то, оказывается, ну ваша копия!», «Ну вот теперь-то все понятно! Девчонки — ваши копии!❤️», «Леночка! Одно лицо с Машей!», «Интересно — в детстве на вас больше Василиска похожа, в юности Маша», — комментирует публика.
Публикация от Елена Пинская-Вакуленко (@elena_pinskayavakulenko_)
23 Май 2018 в 1:36 PDT  Напомним, Василий Вакуленко женат на Елене Пинской с 2009 года. У пары растут две дочери. Старшая Мария родилась в декабре 2009 года, а младшая Василиса — в январе 2013 года.
Публикация от Елена Пинская-Вакуленко (@elena_pinskayavakulenko_)
9 Ноя 2017 в 11:02 PST  Отметим, что рэпер очень любит свою семью и периодически посвящает родным свое творчество. Например, в декабре он представил свою новую песню и клип на нее под названием «Папа What's Up». в песне можно услышать голос старшей дочери Басты Маши Вакуленко — девочка исполняет часть трека. А в самом клипе можно увидеть не только Машу, но и ее сестру Василису, и маму девочек — Елену. В песне и ролике Баста поет о том, как не только ему, но и многим другим отцам приходится проводить много времени вдали от семьи, а потому общаться с детьми и женами удается часто лишь с помощью мессенджеров и соцсетей.
Фото: Instagram @elena_pinskayavakulenko
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