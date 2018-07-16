Врач запретил беременной Анне Хилькевич работать

Сейчас актриса наслаждается отдыхом со своей семьей.

В августе актриса Анна Хилькевич , получившая широкую известность благодаря роли Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага», второй раз станет мамой. Врач, наблюдающий беременность звезды, запретил ей работать, чтобы не навредить себе и будущему ребенку. Об этом актриса рассказала в своем Instagram.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

14 Июл 2018 в 1:03 PDT Меня мой доктор попросил больше не носиться и совсем прекратить работать🙈😝

— поделилась с поклонниками звездная мама.

Анна Хилькевич даже обрадовалась такой рекомендации врача. Теперь она спокойно проводит время с семьей и готовится к рождению второго малыша.

Кстати, недавно актриса рассказала о плохом самочувствии. Звездная мама пожаловалась, что ее мучают боли в желудке.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

11 Июл 2018 в 6:56 PDT За этим фото скрывается: желудочная боль, отравление, приближающиеся роды, аллергия на цветение, немного заложено ухо и парикмахер нашёл сегодня у меня один седой волос. Но меня трогает только последнее,

— отшутилась Анна Хилькевич.

Поклонники решили поддержать любимую актрису: «Держись, я тебя понимаю… Сама недавно через все это прошла», «Уже финишная прямая, держись, Ань, мы с тобой», «Анечка, держись, мы с тобой!», «Главное — приближающиеся роды. А волосы покрасить можно», «Анна, вы красавица! Поменьше стресса».

День семьи, любви и верности… в 10 картинках❤️ поздравляю всех с этим прекрасным днём☺️ берегите друг друга!👨‍👩‍👧

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

8 Июл 2018 в 5:27 PDT Напомним, что в августе 2015 года Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова . В декабре того же года у пары родилась дочь Арианна. В апреле нынешнего года звезда сообщила публике, что ждет второго ребенка.

Фото: Instagram @annakhilkevich