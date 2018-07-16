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В реке Сосна утонула трехлетняя девочка
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В реке Сосна утонула трехлетняя девочка 

РИА 57 46 минут назад
Фото: РИА 57
В минувшую пятницу, 13 июля, у реки Сосна в районе деревни Речица отдыхали бабушка, мама и девочка трех с половиной лет.
Ребенок играла на берегу. В какой момент девочка пропала, близкие не заметили. Около 16 часов малышку начали искать. На помощь пришли и жители села, сообщает «Уездный город». К сожалению, ребенка отнесло течением довольно далеко, поэтому найти сразу не удалось. Из воды извлекли уже бездыханное тело.
Отметим, в минувшие выходные сотрудники МЧС спасли 14-летнюю девочку, которая едва не утонула в Оке в районе центрального пляжа. Она находилась в восьми метрах от берега, когда ей потребовалась помощь. Спасатели оперативно прибыли на место, и трагедии удалось избежать.
ГУ МЧС России по Орловской области напоминает, что ни в коем случае нельзя оставлять детей у воды без присмотра. Купаться следует только в разрешенного для этого местах, где подтверждена безопасность и есть необходимая инфраструктура для отдыха.
Сообщение В реке Сосна утонула трехлетняя девочка появились сначала на РИА 57.
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