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Родителей с детьми приглашают на бесплатные занятия по йоге по вторникам
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Родителей с детьми приглашают на бесплатные занятия по йоге по вторникам 

Управа района Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Старое Крюково
В июле Культурный центр «Зеленоград» и студия йоги «Резонанс» предлагают родителям с детьми из района Старое Крюково погрузиться в мир йоги и медитаций — по вторникам на летней веранде на Центральной площади будут проходить совместные занятия йогой для детей и их родителей, которые проведет опытный сертифицированный преподаватель Наталья Бортникова.
Наталья Бортникова практикует йогу с 2008 года. Сертифицирована преподавателем йоги в группах начального уровня Петербургской школы йоги «Поток странствий» (2009 год). В настоящий момент работает с устойчивой группой «новичков», в которой есть место и «продвинутым» практикам.
Фото: color-planet.ru
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