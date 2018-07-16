Родителей с детьми приглашают на бесплатные занятия по йоге по вторникам

В июле Культурный центр «Зеленоград» и студия йоги «Резонанс» предлагают родителям с детьми из района Старое Крюково погрузиться в мир йоги и медитаций — по вторникам на летней веранде на Центральной площади будут проходить совместные занятия йогой для детей и их родителей, которые проведет опытный сертифицированный преподаватель Наталья Бортникова

Наталья Бортникова практикует йогу с 2008 года. Сертифицирована преподавателем йоги в группах начального уровня Петербургской школы йоги «Поток странствий» (2009 год). В настоящий момент работает с устойчивой группой «новичков», в которой есть место и «продвинутым» практикам.

Фото: color-planet.ru