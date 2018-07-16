СК в ЯНАО проверит обстоятельства гибели двухлетней девочки, которую мать уронила в реку

СУ Следственного комитета России по Ямало‐Ненецкому автономному округу организовало доследственную проверку по факту гибели двухлетней девочки в городе Тарко‐Сале. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СК.

В полдень в воскресенье, 15 июля, родители повезли малышку купаться на реку Пяку-Пур. Мать посадила дочь на плечи и зашла в воду. Сильное течение сбило женщину с ног, она уронила девочку в воду, а достать уже не смогла. Тело ребенка подняли со дна спасатели.

Делом занялось региональное управление Следственного комитета России. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего для принятия решения.

Двухлетнего малыша на Кубани смыло ливнем после того, как он упал в водосток. Ребенка спасти не удалось, он погиб. В момент происшествия с ним был отец. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.