Ещё
СК в ЯНАО проверит обстоятельства гибели двухлетней девочки, которую мать уронила в реку
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК в ЯНАО проверит обстоятельства гибели двухлетней девочки, которую мать уронила в реку 

360tv.ru 1 час назад
СУ Следственного комитета России по Ямало‐Ненецкому автономному округу организовало доследственную проверку по факту гибели двухлетней девочки в городе Тарко‐Сале. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СК.
В полдень в воскресенье, 15 июля, родители повезли малышку купаться на реку Пяку-Пур. Мать посадила дочь на плечи и зашла в воду. Сильное течение сбило женщину с ног, она уронила девочку в воду, а достать уже не смогла. Тело ребенка подняли со дна спасатели.
Делом занялось региональное управление Следственного комитета России. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего для принятия решения.
Двухлетнего малыша на Кубани смыло ливнем после того, как он упал в водосток. Ребенка спасти не удалось, он погиб. В момент происшествия с ним был отец. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
360tv.ru: последние новости
Губернатор наградил спасших тонувшего мальчика врачей СМИ: пропавших детей начнут искать по смартфонам Рабочий детсада в Красноярском крае получил 12 лет за изнасилование девочки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обо мне скоро начнет ходить дурная слава»4
Ножки Барби: девушки сходят с ума от нового тренда26
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото68
Бывшая жена Гайдуляна рассказала о предательстве
Белла Торн оголила пышную грудь в лесу и не смогла прикрыть ее руками6
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
04:44
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
00:37
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Звёзды
04:35
Что вы не знали о шоколаде
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение