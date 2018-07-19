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Пропавших детей будут находить быстрее
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Пропавших детей будут находить быстрее 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Поиск пропавших детей станет проще и быстрее с помощью определения их возможного местонахождения по геолокации мобильных телефонов. Соответствующий законопроект депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой предварительно поддержал Комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции 19 июля.
«В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий. Поэтому принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи», — говорится в пояснительной записке к документу.
Чтобы во время поисков использовать геолокационные данные, родители должны будут написать заявление на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего поиск. Если SIM-карта телефона зарегистрирована на другого человека, то потребуется его письменное согласие. При этом обязательным будет уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости продолжения поиска нужно получить судебное решение.
Согласно статистике МВД, в 2017 году разыскивалось около 8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40% — малолетние дети, а в первом квартале 2018 года — около 2,5 тысяч детей. Из них малолетних 805 человек.
Проблема упрощения поиска пропавших детей поднимается депутатами не первый раз. Ещё в V созыве Госдумы при Комитете по безопасности функционировала рабочая группа, которая занималась в том числе правовыми аспектами данного вопроса.
В 2016 году в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова («Справедливая Россия») предлагала отнести случаи с исчезновением детей к обстоятельствам, которые не терпят отлагательства в проведении оперативно-розыскной деятельности.
В 2017 году начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров выступил за то, чтобы разрешить прослушивать телефонные разговоры и изымать информацию при розыске без вести пропавших детей у граждан, которые могут располагать информацией об их исчезновении.
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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