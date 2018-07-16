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Законопроект о поиске детей с помощью геолокации гаджетов внесен в Госдуму
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Законопроект о поиске детей с помощью геолокации гаджетов внесен в Госдуму 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, для ускорения оперативного поиска и спасения детей, которые заблудились, или попали в трудную ситуацию, или были похищены, предлагается разрешить использовать для поиска детей данные геолокации с их мобильных телефонов и других устройств, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата.
Делаться это будет после письменного разрешения родителей и того, на чье имя зарегистрирован мобильный телефон.
При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости продолжения поисковых действий предусмотрена необходимость получения судебного решения.
По словам Яровой, согласно статистике 2017 года разыскивалось около 8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40% — малолетние дети, а в первом квартале 2018 года — около 2,5 тысяч детей, из которых 805 малолетних. В среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается только 10% уголовных дел из всего количества розыскных дел.
Как отметили в пресс-службе Ирины Яровой, пишет агенство, законопроект поддержали Минкомсвязи России, МВД России, Генпрокуратура, СК РФ, Минюст, Роскомнадзор, парламентская фракция «Единая Россия», а также члены экспертного совета при заместителе председателя Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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