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Питт заявил, что у Джоли проблемы с психикой
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Питт заявил, что у Джоли проблемы с психикой 

Клео.Ру 53 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Анджелина Джоли ранее заявляла, что Брэд Питт страдает от алкогольной зависимости. В состоянии опьянения он становится неуправляемым и агрессивным. Ее слова актер подтвердил публично, признав, что его отношения с алкогольными напитками перешли за грани нормальных. Теперь Анджелина грозит обнародовать свой личный дневник.
В нем, по словам актрисы, записан каждый его проступок за весь период совместной жизни. Джоли надеется, что с его помощью ей удастся добиться единоличной опеки над приемными и родными детьми.
На это раз Питт со словами бывшей супруги не согласен. Он заявил, что Джоли еще более ненормальна, чем он. Неадекватных поступков за время брака с ее стороны было намного больше.
Попытка Анджелины добиться опеки, лишив каких-либо прав на детей самого Питта, может привести к противоположному результату. Ее нежелание встреч детей с их отцом и всяческое препятствование этому являются неправомерными.
Если она не будет давать Брэду видеть своих детей, ограничивая его права самовольно, ее саму могут лишить родительских прав. Об этом актриса уже была предупреждена представителями американской юстиции.
Брэд Питт в своих обвинениях от истины далеко не ушел. Анджелина в интервью американским таблоидам ранее признавалась в том, что врачи констатировали у нее биполярное расстройство.
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