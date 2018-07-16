Нигерийского малыша бросили родители — история его спасения на видео

История мальчика, которого оставили на улице на произвол судьбы, тронула миллионы сердец по всему миру

Обычного мальчика из Нигерии родители назвали проклятым и изгнали из деревни. И ему еще повезло — такое явление распространено в общинах Африки, но многих детей убивают, не давая им шанса на дальнейшую жизнь.

На самом деле ребенок был сильно болен. Из-за того, что он не питался нормально и жил в антисанитарии, его состояние было ужасным. Мальчика изъели паразиты, он еле передвигался и был как в тумане. В январе 2016 года его заприметила волонтер из Дании Анья Ловен. Она сразу же накормила и напоила его, а затем отвезла в больницу.

Там малыша избавили от паразитов и сделали переливание крови. Два дня спустя волонтер запустила акцию по сбору средств на оплату медицинских услуг для мальчика. Девушка собрала этим около миллиона долларов со всего мира.

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Анья назвала приемного сына Хоуп, что в переводе с английского означает «надежда». Спустя год после спасения она обнародовала новый снимок мальчика. На нем Хоуп окреп и заметно подрос. За свой поступок Анья получила титул «самая вдохновляющая личность 2016 года».

Анья Рингген Ловен живет с семьей в Африке и является основателем Фонда помощи в обучении и развитии детей Африки, который она создала три года назад, чтобы спасать именно таких детей. За свой поступок с Хоупом Анья получила титул «самая вдохновляющая личность 2016 года».

Сейчас мальчик в полном порядке. Он ходит в школу и живет вместе с Аньей в любви и заботе. На своей странице в Facebook волонтер периодически выкладывает новые фотографии Хоупа.