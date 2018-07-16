«Весь в отца!»: Рудковская в шортах показала красавца-сына от Батурина

«Доброе утро! С моими старшими вчера, и кто по этому фото скажет что я их мама?!» — написала в своем микроблоге Рудковская . Наставница Димы Билана вывела в свет старших сыновей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным . 17-летний Андрей и 16-летний Николай вместе с мамой пришли на финальный матч Франция — Хорватия, который состоялся в Москве на стадионе «Лужники».

К слову, приемный сын Яны Андрей, которого от Виктора Батурина родила Юлия Салтовец внешне мало похож за своего отца. Рудковская воспитывала мальчика с самого раннего детства и всегда считала его своим ребенком. Николай, как и его мама увлекается музыкой и пробует себя в качестве сольного исполнителя, в этом ему помогает и Яна Рудковская. Поклонники не раз критиковали супругу Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за то, что она уделяет время только младшему сыну Саше, больше известного, как Гном Гномыч, однако на деле Яна заботиться о будущем всех своих детей.

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Светская львица не скрывает, что может родить от Плющенко еще одного ребенка и пополнении в семье мечтает и маленький Саша, который давно просит у родителей братика или сестренку. 5-летний Саша Плющенко уже завоевал симпатии публики, благодаря трудолюбию и упорству. Мальчик превосходно катается на коньках и может поехать на Олимпиаду, когда подрастет.

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«Весь в отца», «Мальчики красавцы и мама великолепная!», «Красивые мальчишки, на папу похожи», «Красивые мальчишки, на папу похожи», «Старшая сестра, не больше! Круто выглядите!», «Мальчишки опять не улыбаются. Неужели не рады игре?!», «Яна вы очень хорошая мама!», «Яна, вы словно сестра или подруга сыновьям на фото! Супер! Прекрасно выглядите!», «Нереальная, молодая мама! Ни за что бы не сказала, что это Ваши дети! Браво!» — отметили поклонники.