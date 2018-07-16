Семья из Казахстана утонула при стирке ковра

Жительница Астаны с двумя дочерьми утонула в канале города, куда пришла постирать ковер. Об этом сообщил сайт Nation News.

Сотрудники полиции рассказали, что 43-летняя женщина взяла двух малолетних дочерей и отправилась на канал Нура-Есиль. Там она собиралась постирать домашний ковер. Канал не оборудован для купания, поэтому не раз становился местом гибели людей, чаще всего детей и подростков. Отмечается, что сильное течение, судороги или излишняя уверенность в собственных силах погубила многих любителей искупаться.

По словам МВД Казахстана, женщина с дочерьми 11 и 12 лет упали в воду. Сил выбраться из течения у них не хватило. Тела погибших со дна канала доставали спасатели.

Двухлетнего ребенка смыло ливнем на Кубани. Сильный поток воды сбил с ног малыша, и он упал в водосток.