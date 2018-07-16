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Семья из Казахстана утонула при стирке ковра
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Семья из Казахстана утонула при стирке ковра 

360tv.ru 57 минут назад
Жительница Астаны с двумя дочерьми утонула в канале города, куда пришла постирать ковер. Об этом сообщил сайт Nation News.
Сотрудники полиции рассказали, что 43-летняя женщина взяла двух малолетних дочерей и отправилась на канал Нура-Есиль. Там она собиралась постирать домашний ковер. Канал не оборудован для купания, поэтому не раз становился местом гибели людей, чаще всего детей и подростков. Отмечается, что сильное течение, судороги или излишняя уверенность в собственных силах погубила многих любителей искупаться.
По словам МВД Казахстана, женщина с дочерьми 11 и 12 лет упали в воду. Сил выбраться из течения у них не хватило. Тела погибших со дна канала доставали спасатели.
Двухлетнего ребенка смыло ливнем на Кубани. Сильный поток воды сбил с ног малыша, и он упал в водосток.
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Женский форум
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