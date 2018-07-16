Ещё
«До мурашек!»: Галкин показал трогательное видео с детьми и Пугачевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«До мурашек!»: Галкин показал трогательное видео с детьми и Пугачевой 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
«Поклонница Аллы сделала трогательное видео из наших домашних съемок. Спасибо, очень приятно», — написал в своем микроблоге телеведущей.
На видео представлена подборка из нарезок тех роликов, которые публиковал сам Максим Галкин. Малыши в один голос, перебивая друг друга обращаются к Примадонне отечественного шоу-бизнеса с трогательной доверчивостью и звенящими детскими голосами. «Мама!» — кричат малыши, которые зовут Аллу Борисовну.
больше по теме
«С детства внушала себе, что я крутая!»: Пугачева заговорила о юношеских комплексах
Дня них икона советской и российской эстрады всего лишь мама, близнецы еще не понимают, что ради их появления на свет артистке пришлось отказаться от многого. Примадонна перестала посещать светские рауты и вечеринки. Теперь Алла Борисовна проводить все свободное время дома, с малышами. О таком Кристина Орбакайте могла только мечтать. В пору ее детства, ее мама гастролировала по всей стране, оставляя дочку на попечение родных. Часто певица брала Кристину с собой в турне. Именно тогда девочка выбрала для себя творческую профессию и стала развиваться по тому пути, который считала единственно верным.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1824642895606915567_1251794174"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
«Мама с множеством интонаций, это все равно мама!», «А как маме то сейчас тепло на сердце!», «До мурашек», «Очень трогательно. Самое главное слово!», «Мама для детей — это самое главное слово! Детки такие милые», «Чудесные ребята! У Аллы других и быть не могло!», «Самое лучшее слово на свете», «Какие сладкие! Счастья Вам всем!», «Настоящая самая любимая мама!», «Без мамы никуда!Отличное видео!», «Мамы разные нужны, мамы всякие важны! Мама всегда самая лучшая!», «Очень мило и уютно», — отметили поклонники.
В ноябре прошлого года Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались в храме. Торжественная церемония прошла в Подмосковье. Супруги решили скрепить свой брак перед Богом спустя шесть лет после свадьбы. Пара воспитывает 4-летних близнецов Гарри и Лизу.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Весь в отца!»: Рудковская в шортах показала красавца-сына от Батурина Максим Галкин показал, чем кормит детей в отпуске Брэд Питт жестко высказался о психическом состоянии Анджелины Джоли
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписчики Галкина раскритиковали его обед7
Лобода рассказала, как назвала дочь6
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Тест: какого цвета ваше настроение прямо сейчас1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение