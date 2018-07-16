«До мурашек!»: Галкин показал трогательное видео с детьми и Пугачевой

«Поклонница Аллы сделала трогательное видео из наших домашних съемок. Спасибо, очень приятно», — написал в своем микроблоге телеведущей.

На видео представлена подборка из нарезок тех роликов, которые публиковал сам Максим Галкин . Малыши в один голос, перебивая друг друга обращаются к Примадонне отечественного шоу-бизнеса с трогательной доверчивостью и звенящими детскими голосами. «Мама!» — кричат малыши, которые зовут Аллу Борисовну.

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Дня них икона советской и российской эстрады всего лишь мама, близнецы еще не понимают, что ради их появления на свет артистке пришлось отказаться от многого. Примадонна перестала посещать светские рауты и вечеринки. Теперь Алла Борисовна проводить все свободное время дома, с малышами. О таком Кристина Орбакайте могла только мечтать. В пору ее детства, ее мама гастролировала по всей стране, оставляя дочку на попечение родных. Часто певица брала Кристину с собой в турне. Именно тогда девочка выбрала для себя творческую профессию и стала развиваться по тому пути, который считала единственно верным.

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«Мама с множеством интонаций, это все равно мама!», «А как маме то сейчас тепло на сердце!», «До мурашек», «Очень трогательно. Самое главное слово!», «Мама для детей — это самое главное слово! Детки такие милые», «Чудесные ребята! У Аллы других и быть не могло!», «Самое лучшее слово на свете», «Какие сладкие! Счастья Вам всем!», «Настоящая самая любимая мама!», «Без мамы никуда!Отличное видео!», «Мамы разные нужны, мамы всякие важны! Мама всегда самая лучшая!», «Очень мило и уютно», — отметили поклонники.