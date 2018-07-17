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Галкин показал домашнее видео с Пугачевой
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Галкин показал домашнее видео с Пугачевой 

Russianshowbiz.info 21 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущий и юморист Максим Галкин выложил в Инстаграме трогательное видео, которое сделала его поклонница.
Читательница решила порадовать звездную семью интересным роликом — она нарезала кадры, на которых дети Галкина и Пугачевой говорят «мама».
Таким образом, получилась небольшая забавная зарисовка, в которой можно увидеть не только Гарри и Лизу, но и саму Аллу Пугачеву, Максима Галкина, друзей звездной пары, которые случайно попадали в кадр, а также домашних животных.
Галкин поблагодарил читательницу за то, что она потратила достаточно много времени, чтобы найти лучшие кадры, и придумала такую оригинальную идею монтажа. Читатели также заметили, что дети Галкина и Пугачевой — само очарование, ведь Гарри и Лиза всегда искренне счастливы пообщаться со своей легендарной мамой, проявляют себя в качестве будущих артистов и совсем не боятся камер.
"Очаровательные детки, дай Бог Алле Борисовне здоровья, подольше полюбоваться своими крохами", — написали в комментариях поклонники.
Поклонница Аллы сделала трогательное видео из наших домашних съёмок. Спасибо, очень приятно. #мама
Публикация отМаксим Галкин (@maxgalkinru)
16 Июл 2018 в 2:48PDT
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