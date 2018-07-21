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Максим Галкин показал, что его дети растут настоящими артистами
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Максим Галкин показал, что его дети растут настоящими артистами 

Letidor.ru 53 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Знаменитый папа уверен, что Гарри и Лиза очень похожи на родителей.
Известный телеведущий Максим Галкин вновь порадовал поклонников роликом о моментах из жизни своих детей. Телеведущий заявил, что, судя по поведению его сына и дочки, ребята пойдут по стопам мамы и папы.
Поют уже какие-то свои песни, танцуют свои танцы, работают с воображаемыми предметами, а так хотелось, чтобы хоть кто-то в семье не был артистом 😂😘,
— написал Максим Галкин.
Пост он завершил забавной фразой в хэштеге: «Яблоко от яблони прямо у корней лежит».
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
21 Июл 2018 в 1:49 PDT  «От осинки не родятся апельсинки😉😆😂», «Ну насмешили», «Нет, зачем же, пусть будут артистами. У них это в генах! Прекрасные творческие дети!», «Не дети, а чудо❤️❤️🙏🏻🙏🏻», — комментируют подписчики. Многие из них уже с нетерпением ждут выступлений Лизы и Гарри на сцене в любой творческой роли.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
31 Дек 2017 в 1:48 PST  Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто демонстрируя ролики о своей семье. Он то рассказывает, как эмоционально его дочь Лиза отрегировала на осьминога, то показывает, как девочка командует братом Гарри, заботясь о муравьях, то просто делится видео и фото из моря и бассейна. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.
Фото: @maxgalkinru
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