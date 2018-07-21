Максим Галкин показал, что его дети растут настоящими артистами

Знаменитый папа уверен, что Гарри и Лиза очень похожи на родителей.

Известный телеведущий Максим Галкин вновь порадовал поклонников роликом о моментах из жизни своих детей. Телеведущий заявил, что, судя по поведению его сына и дочки, ребята пойдут по стопам мамы и папы.

Поют уже какие-то свои песни, танцуют свои танцы, работают с воображаемыми предметами, а так хотелось, чтобы хоть кто-то в семье не был артистом 😂😘,

— написал Максим Галкин.

Пост он завершил забавной фразой в хэштеге: «Яблоко от яблони прямо у корней лежит».

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

21 Июл 2018 в 1:49 PDT «От осинки не родятся апельсинки😉😆😂», «Ну насмешили», «Нет, зачем же, пусть будут артистами. У них это в генах! Прекрасные творческие дети!», «Не дети, а чудо❤️❤️🙏🏻🙏🏻», — комментируют подписчики. Многие из них уже с нетерпением ждут выступлений Лизы и Гарри на сцене в любой творческой роли.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

31 Дек 2017 в 1:48 PST Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто демонстрируя ролики о своей семье. Он то рассказывает, как эмоционально его дочь Лиза отрегировала на осьминога, то показывает, как девочка командует братом Гарри, заботясь о муравьях, то просто делится видео и фото из моря и бассейна. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.

Фото: @maxgalkinru

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