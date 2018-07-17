Ещё
Ребенок умер от винограда в Башкирии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребенок умер от винограда в Башкирии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Двухлетний мальчик умер из-за виноградины в Башкирии. Об этом проинформировал сайт «Дни.ру».
Сообщается, что малыш подавился ягодой, которая застряла у него в дыхательных путях. Как только мальчик начал задыхаться, мать сразу же вызвала скорую помощь и пыталась спасти жизнь ребенка, пока та ехала. По телефону ее консультировал медицинский работник. Но, к сожалению, двухлетний малыш скончался от асфиксии.
Прибывшие работники скорой помощи смогли лишь подтвердить гибель мальчика.
Врачи Анапы вернули к жизни утонувшего мальчика. Ребенок захлебнулся водой в бассейне.
360tv.ru: последние новости
Рабочий детсада в Красноярском крае получил 12 лет за изнасилование девочки Трамп назвал виновника лондонских терактов Приморская прокуратура восстановит права детей на жилье
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини16
«Я знаю о твоей жизни. Мне в окна видно»
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье
Квитко надела полностью прозрачные брюки34
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение