Ребенок умер от винограда в Башкирии

Двухлетний мальчик умер из-за виноградины в Башкирии. Об этом проинформировал сайт «Дни.ру».

Сообщается, что малыш подавился ягодой, которая застряла у него в дыхательных путях. Как только мальчик начал задыхаться, мать сразу же вызвала скорую помощь и пыталась спасти жизнь ребенка, пока та ехала. По телефону ее консультировал медицинский работник. Но, к сожалению, двухлетний малыш скончался от асфиксии.

Прибывшие работники скорой помощи смогли лишь подтвердить гибель мальчика.

Врачи Анапы вернули к жизни утонувшего мальчика. Ребенок захлебнулся водой в бассейне.