Актриса Линдси Лохан решила стать мамой

Звезда хочет помогать детям.

Звезда фильмов «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки» и многих других Линдси Лохан известна многим не только как прекрасная актриса, но и как заядлая тусовщица, часто попадающая в неприятные и даже криминальные ситуации. Однако, кажется, звезда решила остепениться и, более того, стать матерью. Правда, актриса не собирается вынашивать и рожать ребенка. Об этом она на днях заявила зарубежной прессе.

Я планирую усыновить малыша. Я несколько дней провела в лагере сирийских беженцев в Турции. Там неожиданно поняла, как сильно я люблю детей. Я хочу их спасти. Хотела бы двух или, может быть, четырех детей. Но пока не планирую создать собственную семью,

— заявила Лохан журналистам Daily Mail.

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

22 Июн 2018 в 6:51 PDT Звезда добавила, что ей надоели бесконечные тусовки: «Мне хорошо быть одной. Я устала от тусовок с парнями. Моя прежняя жизнь была похожа на цирк, фотографы следили за каждым моим шагом. Я очень нервничала из-за этого. У меня даже случались приступы аритмии. Впервые в жизни я не боюсь оставаться одна. Я обрела внутренний покой».

Напомним, о серьезных отношениях в личной жизни Линдси Лохан известно немного. Так, в 2015-2016 годах она встречалась с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым. Отношения закончились громким скандалом. Линдси обвинила молодого человека в насилии и даже попытке убийства. О каких-либо других серьезных и долговременных отношениях Линдси поклонникам звезды после этой истории неизвестно.

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

17 Июн 2018 в 8:06 PDT Фото: Instagram@lindsaylohan